De mudança, esposa de Junior se despede da casa antiga com os filhos

Mônica Benini se emocionou ao se despedir de sua antiga casa com um clique raro de seus dois filhos com Junior; família está de mudança para capital

Junior está de endereço novo! Recentemente, o cantor dividiu sua decisão de deixar a vida no interior para retornar à capital paulista e se dedicar à sua carreira solo na música. E parece que a mudança está em andamento, já que a esposa do artista, Mônica Benini compartilhou uma despedida da antiga casa ao lado de seus dois filhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Mônica dividiu um registro da sala de sua antiga residência sem os móveis, que já foram levados para a nova moradia com o artista. Os pequenos Otto, que está com seis anos, e Lara, de dois aninhos, fizeram uma rara aparição na imagem, brincando na imensidão do que um dia foi o seu antigo lar.

Na legenda, a influenciadora se despediu do passado e celebrou o início de uma nova jornada na vida da família: “Na vida, a única certeza é a mudança. Isso eu pude constatar precisamente assistindo e guiando o crescimento dos meus filhos. A cada dia, semana, mês, eu podia ver como eles mudavam”, ela falou sobre os herdeiros.

Mônica aproveitou para se declarar aos pequenos: “Como aprendiam algo novo, como ficavam vidrados em seus aprendizados e, quando estávamos começando a nos acostumar na rotina… eles mudavam de novo. Acompanhar uma criança crescer e se desenvolver é assistir de camarote um show de resiliência”, disse a mamãe coruja.

“Com mudança de cidade e novos projetos, me pego assistindo o brilho nos olhos dos meus filhos. Existe o frio na barriga. Existe o medo do novo. Mas, existe sobretudo a certeza de que a mudança é parte da nossa essência. E é assim que evoluímos. Essa é a única certeza. Nos temos, não importa onde estivermos”, a esposa de Júnior celebrou.

Vale lembrar que Mônica chegou a compartilhar detalhes do processo de mudança em suas redes sociais. Com vislumbres da nova residência, a influenciadora contou que já iniciou o projeto de decoração para deixar o espaço com a cara da família: “Aquela borboleta no estômago de quando a gente se apaixona por algo novo, sabe?”, ela comemorou.

Junior revelou motivo para preservar a imagem dos filhos:

Nos registros compartilhados por Mônica Benini, não é possível vislumbrar detalhes do rostinho de seus filhos com Junior. Isso porque a família decidiu preservar a imagem dos pequenos. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, o cantor contou que não gosta de mostrar os herdeiros para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível”, Junior explicou sua decisão de preservas os herdeiros.