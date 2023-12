Juliette se pronuncia após foto da amiga com seu affair: 'Terapia'

Após amiga postar foto abraçando seu affair, Kaique Cerveny, Juliette se pronuncia e fala sobre estar com a terapia em dia sendo feliz

A cantora e ex-BBB Juliette Freire apareceu em sua rede socia neste domingo, 17, logo após várias postagens na rede social falando da foto da amiga dela abraçando seu affair, Kaique Cerveny, com uma legenda "provocadora".

Após a conhecida da famosa realizar o post dizendo que na veradde o moço seria dela e não da maquiadora, a campeã do BBB 21 fez uma espécie de recado em seus stories, mostrando sua opinião sobre a situação.

Com um vídeo de todos brincando na água, Juliette falou colocando um emoji verde de missão cumprida: "Amizades de verdade, terapia em dia, felicidade". Em seguida, ela postou uma foto tomando sol ao lado de seu affair, provando que ainda está com ele.

Relacionando-se há algum tempo, Juliette e Kaique ainda não revelaram qual é o status do relacionamento deles, mas eles não se desgrudam há algum tempo. Na legenda do post, ela escreveu: “Deixa eu ser clichê”, escreveu ela ao postar fotos com ele na piscina.

O QUE ACONTECEU COM A AMIGA DE JULIETTE?

Uma foto do affair de Juliette, Kaique Cerveny, com uma amiga dela está dando o que falar nas rede sociais neste domingo, 17. Após a conhecida da ex-BBB postar um clique abraçada com o eleito da famosa e com uma legenda dizendo que ele seria dela na verdade, os internautas caíram em cima.

O perfil Otariano no Instagram compartilhou um comentário de uma pessoa espantada com a proximidade de Kaique com a amiga da campeã do BBB 21. "Meu deus, o namorado da Juliette com a amiga dela? Nem fuden**, limites manas", criticaram ao verem o que a moça escreveu na legenda do clique.

Abraçada com o rapaz, a amiga dela brincou sobre estar com ele. "Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é só o disfarce", escreveu colocando um coração no fim.