Passou dos limites? Affair de Juliette surge com amiga da cantora e causa

Affair de Juliette surge abraçando amiga de ex-BBB em foto e situação divide opiniões; amiga causou com legenda falando que Kaique é dela

Uma foto do affair de Juliette, Kaique Cerveny, com uma amiga dela está dando o que falar nas rede sociais neste domingo, 17. Após a conhecida da ex-BBB postar um clique abraçada com o eleito da famosa e com uma legenda dizendo que ele seria dela na verdade, os internautas caíram em cima.

O perfil Otariano no Instagram compartilhou um comentário de uma pessoa espantada com a proximidade de Kaique com a amiga da campeã do BBB 21. "Meu deus, o namorado da Juliette com a amiga dela? Nem fuden**, limites manas", criticaram ao verem o que a moça escreveu na legenda do clique.

Abraçada com o rapaz, a amiga dela brincou sobre estar com ele. "Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é só o disfarce", escreveu colocando um coração no fim.

Relacionando-se há algum tempo, Juliette e Kaique ainda não revelaram qual é o status do relacionamento deles, mas eles não se desgrudam há algum tempo. Na legenda do post, ela escreveu: “Deixa eu ser clichê”, escreveu ela ao postar fotos com ele na piscina.

Juliette está namorando?

Juliette e Kaique são vistos juntos desde abril deste ano, mas ainda não revelaram o status do relacionamento. Os dois circulam juntos em shows dela e passeios com os amigos e já foram flagrados juntos em alguns momentos. Agora, eles apareceram abraçados na mesma foto pela primeira vez.

Há pouco tempo, a artista falou mais sobre o seu relacionamento no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e revelou em qual fase do affair eles se encontram. "O problema de ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo já assume por você. Sabe o que fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não tô fazendo nada de errado. Ainda está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito."