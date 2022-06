Juliette mostra primeiro encontro com a filha de Pocah e web se derrete

Durante a festa junina de Anitta, a ex-BBB Juliette conheceu Vitória, filha de Pocah

A festa junina de Anitta (29) na última quarta-feira, 9, proporcionou um encontro para lá de fofo entre Juliette (31) e Vitória, filha de Pocah (27).

Durante o evento, a ex-BBB conheceu pela primeira vez a menina e fez questão de dividir o momento com os seus seguidores através das redes sociais.

O encontro das duas já era muito esperados pelos fãs, que as cantoras foram colegas de confinamento no BBB 21.

"Olhem só quem eu conheci, agora não desgruda mais", disse Juliette no vídeo. A mamãe também comentou que pequena não saiu de perto da artista. "Eu fiquei gritando 'Cadê a minha filha?' e eu fui ver e está aqui no colo", contou.

Anitta reuniu amigos e familiares em sua casa no Rio de Janeiro para celebrar o São João, com muita comida típica, touro mecânico e a tradicional quadrilha, após a recuperação de seu pai, Mauro Machado, que teve um AVC e descobriu câncer no pulmão.

CONFIRA O ENCONTRO DE TOTOYA E JULIETTE