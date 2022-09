Juliette Freire revela doença e internação às pressas em hospital na Europa: ''Dor muito forte''

Durante entrevista, cantora Juliette Freire revela que precisou ser internada às pressas em hospital na Europa após descobrir doença

Em julho deste ano, a vencedora do Big Brother Brasil 21Juliette Freire, curtiu uma temporada de férias na Espanha, em cidades como Barcelona e Ibiza. Apesar de tudo o que foi mostrado nas redes sociais da advogada, nem tudo foi mil e uma maravilhas.

Nesta semana, ela confessou que teve um problema de saúde, sentiu uma crise de dor intensa e teve de implorar para ser atendida em um hospital durante a viagem europeia. Ao ser examinada, foi descoberto um sério problema de fígado.

Inclusive, ela tentou se identificar como uma celebridade brasileira no local para que conseguisse atendimento rápido, já que estava sentindo dores muito fortes. "Mas lá eu estava desesperada, não sabia nem falar espanhol, falei: 'tenho que fazer alguma coisa'. Eu nem contei isso a ninguém, mas lá eu tive um problema de fígado e fui internada", disse a cantora durante uma entrevista no podcast Um Milk Shake Chamado Wanda.

Ela não informou exatamente em que cidade procurou ajuda médica no hospital: "Fui muito bem tratada, mas o tratamento é diferente. Aqui o enfermeiro fica em cima, [perguntando] 'tá tudo bem, tá com dor?'. Lá eles te deixam numa sala, fazem os exames e só voltam com o resultado pra tratar você. São muito práticos. Fizeram check up de tudo. Tive problema de fígado muito forte, era uma dor muito forte. Não pode entrar ninguém, você fica sozinho. Fiquei lá deitada, fiquei tipo internada, passei uma noite lá. Saí no dia seguinte de tarde. Ninguém sabia aqui, o povo achando que eu tava maravilhosa", comentou.

"O enfermeiro chegou, eu estava passando mal de dor, e ninguém me atendia. Eu falei: moço, yo soy una cantante brasilena, yo soy muy famosa. Por favor, chama um médico. Acho que ele achou engraçado, eu fiz pra ser cômico, pra ele ter dó de mim. Eu peguei meu Instagram e falei: 'Aqui ó' [mostrando o número de seguidores]", continuou a paraibana em seu relato aos risos.

"Tu pensa que ele me deu confiança? Falei yo tengo una música com Luis Fonsi. Alok, Lenny Tavarez, comecei a falar o nome do povo com quem eu tinha música. Aí ele riu, caiu na risada. Falei: 'Só queria que você chamasse um médico, que tô passando mal. Ele chamou, o médico chegou, o médico rindo. Aí entendi que eles estavam tipo 'aquela menina tá desesperada'. Tá delirando, doida", disse a cantora, aos risos.

Juliette solta a voz com Elba Ramalho:

Elba Ramalho completou 71 anos recentemente e celebrou a data especial com uma festa de aniversário com direito a karaokê. Entre os convidados estava a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, que aproveitou para soltar a voz com a conterrânea em um dueto belíssimo.

Logo no início da festa, a artista brasileira colocou o aparelho de música para animar os convidado e chamou a advogada, que cantou Bença, sucesso do seu EP, e De Volta Pro Aconchego. “Elba, eu te trago cestas de alegrias de quintal. Te trago lavandas e flores, pra jogar tudo isso no seu caminho. A estrada é realmente longa, Elba… e que sorte a minha que encontrei você nela. Obrigada! Feliz aniversário, Rainha!“, disse.

