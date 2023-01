Juliette Freire diz que ficou nervosa ao se apresentar com Anitta

A campeã do BBB, Juliette, confessou que ficou apreensiva sobre a recepção dos fãs de Anitta

Gente como a gente, Juliette Freire contou que se sentiu bem nervosa ao cantar com Anitta no "Ensaios da Anitta" em Recife, Pernambuco.

No Instagram, a campeã do BBB contou que ficou apreensiva sobre a recepção do público. “Eu estava muito nervosa. O povo pergunta o porquê, já que eu já fiz muitas coisas. Mas é porque não é o que estou acostumada a fazer. Não é meu público, é uma participação”, esclarece.

A cantora, felizmente, se surpreendeu ao ser bem-recebida pelos fãs da artista internacional. Vale lembrar que as duas são amigas e Juliette chegou a morar na casa de Anitta após o reality.

“Fui tão acolhida. Eu fiquei muito emocionada. A galera sorrindo, pulando, gritando meu nome. Foi lindo. Estou muito grata”, confessou. “Eu estava me tremendo inteira, mas estou feliz. É bom ter essas experiências assim, que a gente não está habituada”, se emocionou.

Anitta estava vestida de Maria Bonita, que representa a primeira mulher a entrar em grupo de cangaceiros. Já ela estava com uma roupa colorida. “Estão dizendo que a gente trocou de personalidade ontem, eu e a Anitta. Eu estava vestida de Anitta e ela vestida de Juliette. Foi muito divertido”, disse a paraibana.

Veja fotos da apresentação de Juliette e Anitta: