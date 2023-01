Ao comentar sobre série documental sobre tragédia da boate Kiss, Juliette revela fobia

A cantora Juliette explicou por que não irá assistir a série sobre a tragédia da boate Kiss e revelou uma fobia que “sempre teve”

Nesta última quarta-feira, 25, a minissérie documental “Todo Dia A Mesma Noite”, que aborda a tragédia da boate Kiss, estreou na plataforma streaming Netflix.

Após a estreia da produção, nesta sexta-feira, 27, a cantora Juliette foi às suas redes sociais comentar que não irá assistir a minissérie: “Eu não tenho coragem de assistir o doc da Kiss”.

A vencedora do BBB 21 ainda comentou sobre uma fobia que tem: “Sempre tive fobia de lugares fechados, mas depois da tragédia... só de pensar me falta ar”.

No post feito em seu Twitter, a artista ainda disse: “Já entro nos lugares procurando a saída de emergência. Foi uma das coisas mais tristes que já vi”.

A minissérie baseada no livro da jornalista Daniela Arbex, estreou dois dias antes da tragédia que aconteceu na cidade de Santa Maria completar 10 anos.

Eu não tenho coragem de assistir ao doc da Kiss. Sempre tive fobia de lugares fechados, mas depois da tragédia… só de pensar me falta ar. Já entro nos lugares procurando a saída de emergência. Foi uma das coisas mais tristes que já vi 🥺 — Juliette (@juliette) January 27, 2023

Juliette no BBB 23

No começo da semana, Juliette foi citada durante o primeiro Jogo da Discórdia do BBB 23. A participante Paula disse para Marília, que acabou sendo a primeira eliminada desta edição do reality: “Tu quer dar uma Juliette, pobre, sofrida.... Aí não dá, amor”.

A fala de Paula, que entrou no BBB pela Casa de Vidro, não caiu bem com os fãs de Juliette. Por conta disso, a equipe da participante pulicou uma nota nas redes sociais esclarecendo o assunto.