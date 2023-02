Juliano Cazarré surge com a filha nos braços e comove fãs: "Missão de Pai!"

O ator Juliano Cazarré emocionou o seguidores ao surgir no quarto de Maria Guilhermina com a filha nos braços em foto inédita; veja

O ator Juliano Cazarré (42) surgiu no início da tarde desta quinta-feira, 16, com a pequena Maria Guilhermina em seus braços. A herdeira recebeu alta da UTI, após passar sete meses internada em hospitais do Rio de Janeiro e em São Paulo.

Neste período, a filha de Letícia Cazarré (39) foi submetida a diversas cirurgias para tratar de uma doença rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein.

No feed de suas redes sociais, Juliano publicou a imagem e se declarou: "Meu melhor papel", escreveu ele ao mostrar o momento comovente entre pai e filha.

Ainda recentemente, foi constatado que as lesões prejudicaram várias funções básicas do desenvolvimento da bebê.

“As lesões neurológicas, que resultaram de intercorrências e cirurgias, prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição. Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser!", disse Letícia.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JULIANO CAZARRÉ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Que amor!

A jornalista e biológaLeticia Cazarré usou as redes sociais para dividir com os seguidores como foi seu aniversário!

"O aniversário foi 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas por motivos óbvios, só consegui postar agora…", iniciou ela.

Em seguida, ela celebrou o fato de estar com a família toda em casa:"E 39 não são 40! Muita calma nessa hora! Obrigada a todos pelas mensagens carinhosas, sei que vocês torceram e rezaram para que nós pudéssemos estar todos em casa reunidos, e conseguimos! Esse foi o melhor presente de aniversário da minha vida! E obrigada @antoniomaciel.cakes pelo bolo mais lindo", disse ainda Leticia.