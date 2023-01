Juliana Paes resgata fotos em Fernando de Noronha: ‘Saudade’

Atriz Juliana Paes passou virada do ano no arquipélago de Fernando de Noronha acompanhada da família

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Juliana Paes (43) fez um TBT fora de época! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques que fez durante sua viagem para o arquipélago de Fernando de Noronha, onde passou a virada do ano ao lado de sua família.

“A foto foi em Noronha, mas a saudade veio na bagagem…”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece fazendo caras e bocas em selfies no espelho.

Ela aproveitou para mostrar seu look que usou na viagem, uma calça branca completada por um top feito de miçangas e com flores brancas cobrindo a parte de seus seios. Além de completar o look com acessórios como pulseira e anel.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz. “A ilha mais linda do mundo”, escreveu um seguidor. “Ah… seu brilho ofusca o sol”. exaltou um outro. “Eu amei tanto esse top”, elogiou uma terceira internauta.

Veja a publicação da atriz Juliana Paes

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)



Juliana Paes dá show de beleza em viagem

A atriz Juliana Paes fez seu último foto "dump" do ano na rede social. No último dia 31, a famosa morena compartilhou cliques da viagem em família que está curtindo na praia e chamou a atenção com sua beleza natural e incrivelmente estonteante.

Nos registros ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro Paes Baptista e Antônio Paes Baptista, em Fernando de Noronha, a famosa apareceu de biquíni e mais uma vez roubou a cena com suas curvas mega torneadas. Vestindo um modelo fininho, Juliana Paes ostentou seu corpaço escultural. "Último Dump do Anoooooooo!!!!!! Ahhhhhhhhhh", escreveu a famosa na legenda do post. Nos comentários, não demorou para os seguidores admirarem a beleza da artista. "Lindíssima", escreveram os fãs. "Perfeita", definiram outros.