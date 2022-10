Julia Roberts revela que famoso ativista negro teria pago hospital quando ela nasceu

Julia Roberts fala que ativista dos Estados Unidos e sua esposa teriam pago contas do hospital

30/10/2022

Em entrevista, a atriz Julia Roberts (55) revelou que seus pais não conseguiram pagar as contas do hospital após seu nascimento. Então, de acordo com ela, quem arcou com os custos foi o ativista negro Martin Luther King Jr. e sua esposa, Coretta King.

"Meus pais tinham uma escola de teatro em Atlanta, e, um dia, Coretta Scott King ligou para minha mãe e perguntou se os filhos dela podiam fazer parte da escola, porque eles estavam tendo dificuldade em encontrar um lugar que os aceitassem", contou na conversa que teve com Gayle King para o HISTORYTalks.

"Minha mãe falou: 'Claro, venham'. E todos se tornaram amigos e eles nos tiraram de uma situação difícil", completou. A entrevistadora ainda recordou: "Nos anos 1960, não haviam crianças negras interagindo com crianças brancas em escolas de teatro".

Martin Luther King Jr. foi um pastor e um dos ativistas negros políticos mais influentes dos Estados Unidos, se tornando um símbolo na promoção da luta não-violenta pelos direitos civis. Porém foi assassinado em 1968, aos 39 anos.

Profissionais!

Julia Roberts e George Clooney, dupla que já atuou junta no filme “Onze Homens e Um Segredo”, atualmente estrela a comédia romântica “Um Ingresso para o Paraíso”, onde atuam como um ex-casal. Em conversa com o jornal americano The New York Times, Julia e George revelaram que tiveram de gravar uma cena de beijo 80 vezes. “Foram 79 tomadas de nós rindo e depois uma tomada de nós nos beijando”, esclareceu Julia.

Além disso, em um bate-papo com o canal do YouTube “Jake’s Take”, a atriz revelou que salvou o contato de Clooney como “Batman”. Isso porque, o ator deu vida ao super-herói no filme de 1997 “Batman & Robin”, um papel que até hoje Clooney brinca consigo mesmo por ter feito parte do longa massacrado pela crítica e público.