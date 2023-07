Julgamento de Johnny Depp e Amber Heard ganha documentário

O julgamento de 2022 entre o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard terá novo documentário na Netflix; confira o primeiro trailer!

Em 2022, o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard ganharam os holofotes da mídia ao travarem uma batalha judicial. Os atores passaram por um julgamento público em maio do ano passado, após a estrela de Piratas do Caribe processar sua ex-mulher por difamação.

Um ano após chamar a atenção do público, o caso ganhou uma série documental produzida pela Netflix, chamada Depp v. Heard. A produção será dirigida por Emma Cooper, responsável por documentários com O Mistério de Marilyn Monroe, e contará com três episódios que chegarão à plataforma de streaming no dia 16 de agosto de 2023.

Em trailer divulgado pela Netflix nesta quinta-feira, 26, eles reforçam que o documentário "examina o infame caso de difamação que chamou a atenção do mundo como o primeiro julgamento do mundo [repercutido] pelo TikTok". A sinopse ainda diz que a série irá "questionar a natureza da verdade e o papel que ela tem na nossa sociedade moderna."

Confira o trailer:

O caso de Johnny Depp e Amber Heard

Em 2016, o casal Johnny Depp e Amber Heard colocou um ponto final em seu relacionamento, que se iniciou em 2012. O pedido de divórcio feito pela atriz veio acompanhado de uma medida protetiva, uma vez que ela acusou o ex-marido de ser violento com ela.

O processo foi acompanhado de alegações de assédio emocional e físico, onde Heard afirmou ter sofrido "abuso excessivo, agressões raivosas, hostis, humilhantes e ameaçadoras", como escrito pela atriz em documentos judiciais.

No entanto, as coisas começaram a ficar complicadas quando a atriz de Aquaman escreveu um artigo de opinião ao jornal The Washington Post, em dezembro de 2018. No texto, ela conta sobre um caso de abuso que sofreu, sem mencionar o nome de Depp. Mesmo assim, isso foi o suficiente para o ator processar a ex-esposa por difamação.

Segundo Johnny, o ato de Heard foi responsável por abalar sua carreira e prejudicar a sua reputação. Ele também afirma que o texto foi uma violação do seu acordo de divórcio, onde ambas as partes concordaram não falar publicamente sobre o outro.

O processo somente foi a julgamento em 2022, quando o ex-casal travou batalha judicial pública repercutida no TikTok. Por seis semanas, ambos apresentaram seus depoimentos e foram condenados por difamação no início de junho daquele ano. O júri considerou que Johnny Depp deveria pagar US$ 2 milhões para a ex-mulher, enquanto Amber Heard foi ordenada a pagar US$ 15 milhões ao ex-marido.