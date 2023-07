José Loreto afirma ser menos tóxico e revela: 'Gosto de pintar as unhas'

Em entrevista à revista CARAS, José Loreto falou sobre seu processo de desconstrução e como tem lidado com a masculinidade tóxica

O ator José Loreto (39) não nega que é um homem que está em constante desconstrução. Em entrevista à revista CARAS, o galã global afirmou que se sente menos tóxico desde que decidiu se desvincular das amarras da masculinidade.

Segundo o ator, que está no ar na novela Vai na Fé, o programa Amor e Sexo, da TV Globo, foi importante para ele quebrar padrões que ele construiu ao longo da vida. Para ele, é um aprendizado constante.

"Eu nasci numa sociedade extremamente machista, ainda é, né? Então, bebi muito dessa fonte sem querer, na escola, no judô, no futebol, nessa segregação menino azul, menina rosa, sem um ambiente diverso e cheio de preconceitos. Tudo isso estava no meu campo de visão normalizado e o Amor e Sexo foi um lugar onde comecei a desconstruir essa masculinidade tóxica e acho que tenho um longo processo para tirar todas essas amarras de mim", declarou.

Durante o último Carnaval, Loreto apareceu usando maquiagem e acabou gerando comentários sobre seu visual. Apesar de todo o burburinho, o artista garante que não fez nada para gerar polêmica e vê sua atitude como algo natural de sua vida.

"Como artista é tão normal isso para mim, eu entendo que não seja para outras pessoas, mas para mim é tão sem maldade. Não é para ser um causo, mas virou um causo e, já que virou, falei ‘eles vão refletir’ e decidi sair todos os dias do carnaval com lápis nos olhos, porque acho bonito", reagiu.

Leia também: José Loreto desfila com sunga fio-dental em evento e exibe uma parte do bumbum

O intérprete de Lui Lorenzo completou dizendo que entende sua desconstrução como um fator importante na educação de sua filha e garante que tem se visto como um homem menos tóxico. "Gosto de pintar as unhas, tenho uma filha que adora pintar minhas unhas. E desde quando eu vou dar esse exemplo para ela e falar: isso não pode? Não consigo nem falar uma coisa dessas!", disparou.

"Estou em desconstrução eterna, em evolução, em aprendizado, cada vez com menos preconceito, menos machismo, menos tóxico, mas o universo, o ambiente, ainda puxa a gente", finalizou o artista.