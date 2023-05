José Loreto desfila com sunga fio-dental em evento

No ar na novela Vai na Fé, José Loreto atrai os olhares ao aparecer com sunga fininha em desfile de moda

O ator José Loreto (39) elevou a temperatura ao aparecer com look mínimo na passarela da grife The Paradise durante o SPFW na noite desta sexta-feira, 26. Ele arrancou suspiros da plateia ao surgir com o peitoral à mostra e usando uma sunga estilo fio-dental.

Loreto mostrou o seu corpo sarado e musculoso ao cruzar a passarela com a sunga mínima e uma camisa estampada. O modelito de verão destacou a boa forma do galã e o seu abdômen sarado.

Além disso, ele ainda deixou à mostra o seu sensor de medir a glicemia no bumbum. Isso porque ele é diabético há mais de 20 anos e controla seus níveis diariamente.

Atualmente, ele está no ar como o personagem Lui Lorenzo na novela Vai na Fé, da Globo.

Fotos: Tomze Fonseca/ AgNews

JOSÉ LORETO NEGA BEIJO EM JADE PICON

O ator José Loreto declarou que, apesar de estar acostumado com boatos inventados sobre seus relacionamentos amorosos, ainda é machucado pelos comentários e negou que tenha ficado com Jade Picon. "Isso é normal na minha vida, eu converso com uma pessoa e já dizem que beijei. Isso machuca as pessoas à minha volta. As pessoas me pintam muito de um quadro que eu não sou."

"Se eu tivesse com 20 e poucos anos eu estaria aqui solteiro, beijando todo mundo. Mas agora eu estou focando minha carreira, minha filha. Estou separado há mais de um mês e temos liberdade para fazer o que quiser, mas não é hora", afirmou, em referência ao término com Rafa Kalimann.