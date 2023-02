José Loreto abre o jogo sobre masculinidade afetada: 'Desconstrução'

José Loreto participou do trio elétrico de Ivete Sangalo com seu personagem Lui Lorenzo, da novela Vai na Fé; o ator desfilou pela primeira vez no Carnaval

José Loreto (38) impressionou os fãs ao surgir de maquiagem durante o Carnaval. O artista esteve presente no trio elétrico de Ivete Sangalo (50), em Salvador, e se vestiu de Lui Lorenzo, seu personagem na novela Vai na Fé. De acordo com o ator, a ideia da produção cheia de brilho partiu dele próprio. "Levantar desconstrução", afirmou ele em entrevista à CARAS Brasil.

Além de utilizar maquiagem no trio de Ivete, José Loreto também apostou no brilho durante os dias que de desfile na Sapucaí. "Que data melhor do que Carnaval para nós sairmos da nossa zona de conforto, sabe? [...] Não é um make que vai afetar nada [sua masculindade]. E eu acho ótimo para levantar essa desconstrução tão básica", afirmou o artista. "Estou bonito, estou gostando! Vou usar mais", concluiu.

Ele gravou cenas da novela no trio de Ivete. A cantora deu dicas de como o público deveria reagir na entrada do ator. "Vocês gritam: Lui, Lui", pediu ela. No trio, o ator cantou Não Precisa Mudar e Pool Party, gravada por Lui Lorenzo para a trama da Globo.

Lui Lorenzo é um cantor pop que cresceu à sombra de sua mãe, Wilma (Renata Sorrah). Ele ficou famoso após participar de um programa de calouros e a própria mãe passou a ser sua empresária. O personagem de José Loreto é bonito e sedutor, além de infalível em suas conquistas. Ele desconhece o que é o amor pulando de caso em caso, mas acaba de apaixonando por Sol (Sheron Menezzes).

JOSÉ LORETO DESFILOU NO CARNAVAL

O ator afirma que o Carnaval de 2023 representa um marco importante em sua vida, já que desfilou pela primeira vez com a Portela, na Marquês de Sapucaí. "Nunca tinha desfilado. Subi no palco e vi aquela multidão, e aí me joguei de cabeça. Na plateia, com o público, eu sinto que posso tudo. Foi a coisa mais linda do mundo."

Ele ainda declarou que, apesar de não saber sambar tão bem, usa o carisma e charme, emprestados de Lui Lorenzo, para se dar bem com o público e curtir os dias de folia. "Eu não sou cantor, não sou samba no pé. Sou performático. Me emocionei muito, agora o mosquitinho do Carnaval me picou, todo ano vou querer desfilar."