José de Abreu se declara para a namorada de 24 anos: 'Meu amor'

Agarradinho com a namorada, José de Abreu se declara e seguidores defendem amor de idades diferentes do casal

O ator José de Abreu postou uma nova foto para a sua namorada, de 24 anos, a maquiadora Carol Junger. Nesta segunda-feira, 06, o artista fez a publicação apaixonada e encantou os internautas, que saíram em defesa do casal.

Por eles terem uma diferença de idade de mais de 50 anos, os pombinhos acabam sendo alvo de algumas críticas. Ignorando a todos e apenas prezando seus sentimentos, eles esbanjaram amor ao surgirem agarradinhos.

"Meu amor e eu. Há algum tempo… Rio de Janeiro, Ipanema. Te amo", escreveu o ator. Nos comentários, os seguidores defenderam o casal. "Fico impressionada com o quanto tem gente destilando ódio e preconceito aqui... Os dois são maiores de idade, sabem o que fazem", falaram. "Quanta gente invejosa", disseram outros.

Desde 2019, José de Abreu e Carol Junger estão juntos. Apaixonados, eles sempre trocam declarações na rede especial e mostram momentos de carinho.

Fora das telinhas desde o fim de Mar do Sertão, ele sofreu um acidente durante as gravações. O ator de 76 anos, que interpretou o coronel Tertúlio Aguiar, na novela das 6 protagonizou uma queda no set. "O Zé está bem. Ele caiu e está sentindo um pouco de dor, mas não foi nada muito grave. Hoje acordou melhor e vai ficar descansando em casa", falou Carol na época.

José de Abreu fala sobre a filha transgênero: ''Era Bernardo, agora é Bia''

José de Abreu falou sobre sua filha transgênero. Em entrevista ao Jornal Extra, o global, de Um Lugar Ao Sol, comentou sobre ter apoiado a decisão da filha, Bia, de 21 anos, desde o começo.

“Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube", declarou.

José de Abreu ainda falou sobre a mudança. "Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz. Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais.”, disse ele.

O ator então publicou uma foto de sua família e falou sobre as diferença existentes nela."Minha família: 5 filhos, 5 netos, duas noras, um genro e esposa. Foto 2 meu filho Rodrigo que cumpriu seu carma cedo. Foto 3 minha filha Bia. Tem católicos, judeus, ateus e budista. Tem branco, tem preto, tem cis e tem trans. Diversidade é isso!", declarou José de Abreu.

Veja as fotos da família de José de Abreu: