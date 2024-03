Jornalista e atriz, Uiliana Lima, de Renascer, agradece: 'Aprendi a me relacionar com histórias’

Alagoana Uiliana Lima, a Morena de Renascer, conta em entrevista a Revista CARAS que cursou Jornalismo e a profissão a ajudou na carreira como atriz

Uiliana Lima (30) - que brilhou na primeira fase da nova versão de Renascer, novela das 9 da TV Globo, dando vida a personagem Morena na trama de Bruno Luperi (36) - revelou a Revista CARAS que além de ser atriz e modelo, é jornalista formada. Ela aproveita a oportunidade para agradecer a profissão que a ajudou a entender que saber se comunicar bem é o melhor caminho para desbravar novos horizontes, como a carreira artística. "Aprendi a me relacionar com histórias", fala.

A alagoana, de família humilde, sempre sonhou ser atriz, mas achava distante de sua realizada. Foi aí que decidiu trazer o Jornalismo para a sua vida. “Sempre gostei de cultura e de contar boas histórias, então o Jornalismo me ajudou muito porque eu tinha essa dificuldade de me enxergar como artista. Então, acho o Jornalismo uma comunicação social que chegou mais próximo da minha realidade, do que eu achava que era possível para mim. Sou muito grata a essa profissão, em que aprendi a me comunicar melhor com as pessoas, aprendi a me relacionar com histórias diferentes, histórias diversas, me comunicar com o universo, com o público diverso também. Abriu meus olhares, expandiu meus olhares, então foi muito importante para mim nessa construção. Acho que tudo que fui fazendo ao longo da minha vida, foi me ajudando a chegar aqui, nesse lugar de atuação”, diz.

Hoje, a artista tem certeza que seguiu o caminho certo: “Ver meu trabalho sendo reconhecido, saber que eu posso ir em busca de oportunidades é muito bom. Estou muito satisfeita com tudo”, confessa. Uiliana ainda ressalta: “Me mostrou que eu não estava maluca, né? (risos). A sensação maior que tenho é que no fundo eu sabia que tinha que estar preparada, acho que se essa oportunidade (de atuar em Renascer) tivesse vindo alguns anos atrás, quando eu comecei já na ansiedade de buscar papéis, talvez não teria dado tão certo, né? Talvez, tivesse desperdiçado uma grande oportunidade. Então, realmente, veio quando tinha que acontecer”.

A alagoana também tem experiências fora do Brasil. Já passou uma temporada nos Estados Unidos, Índia e França. “Morei nos Estados Unidos fazendo curso de inglês. Desde criança, juntava dinheiro em um cofre. Quando terminei o curso de inglês, fui para os Estados Unidos para poder estudar mais um pouco. E fui para a Índia também, em 2015, fazer trabalho voluntário lá. Estava no período da universidade, do curso de Jornalismo, e fui trabalhar na área de Comunicação dentro de uma ONG na Índia. E como modelo, fui para Paris. Eu morei lá três meses, em 2017. E aí resolvi ficar no Brasil para investir na minha carreira na atuação”, conta.

No início, a família de Uiliana não acreditava que ela poderia ter oportunidades como atriz. Mesmo assim, ela não desistiu e hoje, todos estão muito orgulhosos dela. “Está todo mundo maluco, muito feliz, orgulhoso (risos). A maioria da minha família sabe tudo que passei para estar aqui, e o quanto que eu persisti. Era o meu sonho, por mais que eles não entendessem, às vezes, né? Eles perguntavam por que eu queria ser atriz, por que persistia tanto, mesmo com todas as dificuldades. Acho que agora vem uma resposta para todo mundo, né? Acho que esse retorno é um reflexo de todo o trabalho. Do trabalho de todos esses anos e do quanto que me esforcei para fazer a Morena. E eles sabem disso, eles acompanharam. Então, estão felizes por isso também, com esse retorno positivo, depois de tanto tempo lutando”, finaliza.