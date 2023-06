Jornalista da Globo deixou TV para atuar como roteirista: 'Adrenalina'

Em entrevista à CARAS Brasil, Flávia Vieira ainda revelou novos projetos para o segundo semestre de 2023 após deixar a Globo

Flávia Vieira deixou o medo de lado para seguir seu sonho profissional. A jornalista passou 10 anos trabalhando na TV Globo, como parte da equipe da Globonews, e em 2019 decidiu deixar o emprego para passar a atuar como roteirista. Hoje, a comunicadora comanda dois podcasts e prepara novos projetos para os streamings de áudio e vídeo.

"Esse passo de sair [do emprego] dá muito medo, é assustador mesmo. Mas quando você se prepara e acredita, você tem que tentar mesmo com medo, porque a possibilidade de dar certo é grande", diz a jornalista, em entrevista à CARAS Brasil. Além de ter trabalhado na Globo , a comunicadora também é formada em Letras, e começou a carreira dando aulas, aos 23 anos.

Flávia diz sempre ter tido uma relação com as palavras e histórias, desde sua primeira graduação. Hoje, essa relação se mostra presente em seus podcasts. Na produção Se não me falha a memória, que ela comanda ao lado de Elismar Braga, a jornalista resgata histórias culturais sob uma ótica negro-brasileira. Já o podcast Parlare, ela aborda a voz ao lado da fonoaudióloga Jaqueline Priston.

Ela afirma que em seus trabalhos busca levantar a bandeira da comunidade negra, e reafirmar seu direito de contar suas histórias. Como roteirista, ela também criou o documentário Linhas Negras, no ar na CineBrasil TV, que conta as histórias de escritores negros com protagonismo na literatura brasileira. Para Flávia, atualmente, há muito mais representatividade nas produções.

"Estamos tendo a possibilidade de contar histórias como nunca antes, podemos mostrar que somos diversos. É importante não sermos um país de uma história só". Agora, ela prepara uma nova temporada de seu podcast com Elimar sobre música negro-brasileira, e tem projetos em andamento no cinema e com a Amazon. "Tenho que pagar meus boletos [risos]."