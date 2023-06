Demitida, jornalista da Globo reafirma críticas conta Deborah Secco: "Minha opinião"

Jornalista da Globo reafirma críticas que fez publicamente contra a postura da atriz; veja

A jornalista Flávia Januzzi, que foi demitida da Globo recentemente, reafirmou as críticas que fez contra a atriz Deborah Secco. Durante a Copa do Mundo do Catar, ela criticou publicamente o visual da atriz durante os programas exibidos pela emissora porque considerou que ela se vestiu de forma inapropriada.

"Eu tirei a postagem, mas eu continuo pensando exatamente como eu botei ali. Pra quê? Num ambiente de trabalho, eu acho que tem um [código de vestimenta] de acordo com o lugar em que você está. [...]", declarou ela ao Splash, do UOL.

Ela disse que se sentiu atacada por dar uma opinião. "Agora, eu aprendi que ali eu não posso falar o que eu penso", afirmou. A profissional confessa que sabe que o assunto repercutiu mal dentro da emissora na época.

"Talvez eu tenha sido mal entendida ali. [...] Fizeram uma leitura como se eu fosse a machista, como se eu estivesse detonando uma mulher. Não foi essa a ideia, porque eu acho a Deborah linda, ela é maravilhosa. Não é uma coisa contra a Deborah Secco. Foi uma coisa de código de vestimenta para um lugar que, no meu ponto de vista, não era adequado", defendeu ela.

Flávia Januzzi deixou a Globo em abril de 2023 após mais de duas décadas no time principal de repórteres da casa. Na época, ela lamentou o fato em uma publicação nas redes sociais. “Participei de todos os produtos da emissora. Jornais locais, todos os de rede nacional e o sonho de todo jornalista: o Globo Repórter”, disse ela na época.

Revelou diagnóstico

Recentemente, Deborah Secco abriu o jogo sobre seu diagnóstico da doença genética alopecia, que tem como sintoma a queda de cabelo. A atriz comentou ao site Gshow sobre sua condição e como lida com a doença.

“Eu tenho alopecia androgenética, eu tenho um pouco de cabelo e um cabelo bem fininho, quase de bebê. Isso sempre foi uma questão pra mim. Com a minha profissão eu tive que pintar o cabelo, colocar megahair... E isso danifica muito o cabelo”, comentou a artista.