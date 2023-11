Jornalista da Canção Nova fez aniversário de casamento na véspera da morte

Elaine Santos, jornalista da TV Canção Nova, morreu nesta terça-feira, 21, aos 38 anos durante segunda gestação

A jornalista Elaine Santos, apresentadora do Canção Nova Notícias, morreu nesta terça-feira, 21, aos 38 anos, vítima de pneumonia e infecção generalizada. A apresentadora da emissora católica estava grávida de 23 semanas e havia feito mais um aniversário de casamento na véspera da morte.

Elaine completou oito anos casada com Fernando Carvalho Toledo, com quem já estava junto desde 2009. A jornalista havia sido internada em um hospital de Lorena, interior de São Paulo, no dia da data especial, com insuficiência respiratória, segundo informações da Canção Nova .

Após a internação, o estado de saúde da jornalista se agravou, e ela e o bebê, que iria se chamar Rafael, não resistiram. A apresentadora era mãe de Leo, de 1 ano e oito meses, fruto da relação com o marido.

Leia também: O que é sepse? Entenda quadro da jornalista da Canção Nova

Elaine atuava há mais de 15 anos na emissora católica Canção Nova, sediada em Cachoeira Paulista, no Interior de São Paulo. De acordo com informações do site Diário do Nordeste, a profissional se definia como uma "repórter apaixonada pela vida e por contar histórias".

Ela começou a trabalhar na televisão em 2008 ainda como estagiária e, pouco tempo depois, se tornou repórter. A comunicadora ocupou o cargo por nove anos, até passar a ser a apresentadora do Canção Nova Notícias, em agosto de 2023.

Em outubro de 2020, ela já havia perdido o primeiro filho, Théo. Elaine sofreu um aborto espontâneo durante o quinto mês da gestação. "Nós nunca precisamos ser tão fortes até ter que devolver um filho para Deus", escreveu ela em seu perfil do Instagram, na época.

No perfil oficial da emissora, internautas deixaram comentários de carinho e apoio para os familiares de Elaine. "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus na sua infinita misericórdia conforte a todos", escreveu um.

"Que triste para nós não a ver mais trazendo as boas notícias para nós. Gostava muito de acompanhar seu trabalho, sempre tão linda e amável", disse outro. "Obrigada, Elaine, pelo seu amor pela vida, pela verdade, pela família, pelo cuidado zeloso em suas entrevistas e matérias, pelas vezes que pudemos gravar, pelo seu amor à Canção Nova", escreveu um terceiro.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DO PROGRAMA CANÇÃO NOVA NOTÍCIAS: