Jorge Pontual relembra presentes luxuosos da CARAS: 'Ganhei dois carros'

Jorge Pontual celebrou os 30 anos da CARAS na última segunda-feira, 4, na festa de aniversário do veículo no Teatro B 32, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, o ator falou sobre momentos marcantes e confiança com a revista, além de relembrar presentes luxuosos que ganhou em sorteios da CARAS: "Ganhei dois carros".

"Tenho que agradecer a CARAS, porque ela é uma revista super bacana. Sempre foi muito atual e até ditou a moda para as pessoas. Tive a sorte em dois sorteios diferentes, um na Ilha de CARAS e outro no Camarote CARAS no Carnaval, e ganhei dois carros da CARAS. Posso falar alguma coisa ao contrário? Não posso", declarou Jorge Pontual . O ator ganhou um dos carros, um Citroën Aircross 1.6 Total Flex, em abril de 2011, após um sorteio com outras 11 personalidades no Camarote CARAS na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro.

"Vocês sempre foram muito cordiais, em nenhum momento deram algum notícia de sensacionalismo, nem nada. Acho isso muito bacana. Quando você tem confiança no jornalismo da CARAS, isso é muito importante. Não é com todo mundo que você pode se sentir seguro como eu me sinto quando estou em uma festa ou uma ocasião junto com vocês da CARAS", completou o ator sobre a festa de 30 anos da CARAS.

