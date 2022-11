Jonas Sulzbach protagoniza momento romântico em viagem com Mari Gonzalez

Em viagem pela Bahia, ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez curtem a natureza em clima romântico

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 21h01

Nesta segunda-feira, 14, pré-feriado, o ex-participante do Big Brother Brasil Jonas Sulzbach (36) mostrou que estava vivendo um clima romântico com sua noiva, a também ex-sister Mari Gonzalez (28), na viagem que o casal fez pela Bahia.

“Dias incríveis nesse lugar abençoado! Até breve”, escreveu Jonas, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ele aparece deitado em sofás no meio da natureza, com Mari em cima dele.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a fofura do casal. “Como eu queria estar hoje! Na praia, com o amor da minha vida…”, comentou uma seguidora. “Ah solteiro não tem um dia de paz”, brincou outra. “Chega dói o peito de tão perfeitos”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Jonas Sulzbach curtindo a viagem que fez para a Bahia com Mari Gonzalez:

