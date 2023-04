Jojo Todynho se revolta ao ser filmada pelos alunos da faculdade: 'Estressante'

Jojo Todynho faz desabafo ao descobrir que estava sendo filmada pelos colegas de faculdade

A cantora Jojo Todynho (26) ficou revoltada ao descobrir que os alunos da faculdade onde estuda estavam fazendo vídeos dela durante as aulas. Ela desabafou nas redes sociais sobre a situação e como se sentiu com a descoberta.

“Minha cabeça está explodindo. Se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada, é toda vez que tem algum trabalho, algum debate dentro de sala, em que você tem que impor sua opinião, o povo fica me filmando”, disse ela.

E continuou: “Eu sou aluna como todo mundo. Hoje eu já me alterei, não é possível! Sabe qual vai ser da próxima vez? Vou falar diretamente com a pessoa: 'tá com algum problema?', que aí vão me odiar. Isso é estressante”.

Por fim, ela completou o seu desabafo sobre o climão. “Eu sou aluna como todo mundoe pago como todo mundo. Aqui não estou como Jojo, estou como Jordana. Se fosse como Jojo, eu nem pagava. Hoje eu já dei uma, até o dia que me pegarem virada no saci, aí vão me odiar pra vida porque a gente vai descer pra secretaria. Tão esperando eu estourar, aí quando acontecer isso vai passar vergonha, vou pegar meu telefone e vou botar lá no meu Instagram”, afirmou.

Jojo Todynho exibe seu look para a faculdade

Nesta semana, a cantora Jojo Todynho (26) exibiu qual foi o look escolhido para ir à faculdade. No registro, a artista apareceu deslumbrante usando um macacão jeans bem colado e com decote no limite. Com 24 kg a menos, Jojo Todynho ostentou seu corpaço com ousadia e deu um toque delicado com sua mala de rodinha rosa.

"Uma mocinha #DraToddy", falou a cantora ao surgir de chinelos também cor de rosa e arquinho de pérolas na cabeça.