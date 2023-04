Com decotão, Jojo Todynho surge pronta para faculdade: ''Dra. Toddy''

Com macacão decotado no limite, Jojo Todynho surge arrasadora para aula na faculdade e chama a atenção

A cantora Jojo Todynho (26) caprichou em mais um look para ir à faculdade de Direito. Nesta quarta-feira, 12, a funkeira tirou uma foto no espelho de seu quarto antes de marcar presença na universidade e chamou a atenção com a produção para o momento.

No registro, a artista apareceu deslumbrante usando um macacão jeans bem colado e com decote no limite. Com 24 kg a menos, Jojo Todynho ostentou seu corpaço com ousadia e deu um toque delicado com sua mala de rodinha rosa.

"Uma mocinha #DraToddy", falou a cantora ao surgir de chinelos também cor de rosa e arquinho de pérolas na cabeça.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram a famosa. "Linda demais", admiraram os seguidores. "O semblante e sorriso de quem está feliz em realizar um sonho", falaram outros.

Leia também:Jojo Todynho não deixa barato e acaba com hater na faculdade: ''Muito feio''

Veja a foto de Jojo Todynho pronta para a aula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho fará cirurgia bariátrica? Entenda decisão drástica feita por famosa

A cantoraJojo Todynho tem deixado muita gente surpresa com sua motivação para emagrecer e manter uma vida mais saudável. A famosa contou que já perdeu mais de 20 quilos em meio ao planejamento para a sua cirurgia bariátrica.

No entanto, passado algumas semanas, a famosa mudou de ideia e afirmou que não iria mais passar pelo procedimento cirúrgico. Através dos stories, Jojo afirmou que apenas vai se dedicar aos treinos e dietas, para ir em busca do peso ideal.

"Não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais", afirmou a vencedora de A Fazenda 12.

Jojo confessou que antes não estava tão a fim de se envolver com atividades físicas e dieta, mas acabou se interessando cada vez mais com o passar do tempo e conseguindo obter resultados favoráveis.

"De fato eu estava querendo fazer a bariátrica também porque eu não estava querendo treinar, fazer dieta, nada. E estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica", contou.