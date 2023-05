Jojo Todynho revela vício inusitado e diverte web

Cantora Jojo Todynho revelou ter amor por compras em lugar inesperado

A cantora Jojo Todynho (26) contou que tem um vício inusitado e questionou os fãs se eles compartilhavam do mesmo. Isso porque ela disse que ama fazer compras em um lugar inusitado: a farmácia.

Se para alguns a drogaria é um lugar somente para comprar remédios, para a funkeira é o paraíso.“Vem cá, eu queria saber se vocês são viciados em farmácia? Gente eu entrei para comprar um desodorante e sai com 5 sacolas… E compra não sei o que, e compra não sei o que lá, aí você vê um negócio e fala ‘ah eu quero isso aqui’", disse, divertindo os fãs com a compulsão.

Ela ainda fez uma enquete em seu perfil oficial do Instagram para entender a preferência de seus seguidores. Uma das alternativas era "muito" para quem também gostava e a outra era "prefiro mercado".

Desabafo do ex-marido de Jojo Todynho

O ex-marido de Jojo Todynho, que atualmente é influenciador, contou sobre o drama com sua saúde mental desde que se envolveu em polêmicas na internet envolvendo a funkeira: “Em 2023, eu volto a ser militar da ativa. Exatamente! Em julho de 2024, eu volto a ser militar. Estou até emocionado com isso. Eu não posso antes de 2024, mas eu volto. Tenho outros planos ainda para esse ano. Em 2024 eu volto a ser militar, que foi para o que eu nasci, é minha vocação”.

Ele se disse contente em compartilhar desabafo com os fãs. “Eu estou feliz em contar isso para vocês porque, quando eu saí do Exército, eu saí porque estava passando por um momento de depressão muito grande na minha vida e estava longe da minha família. Só que eu realinhei minha cabeça, consegui me estruturar bem. Eu tomei essa decisão porque eu sempre sonhei em ser militar. Eu estou muito feliz mesmo”, disse ele.

“Eu nem comentei com ninguém porque iam falar que eu estava querendo me vitimizar aqui, mas eu passei por uma depressão muito grande e eu precisava ficar com a minha família. Mas, agora que eu estou bem, minha vida está seguindo, vou voltar para fazer o que eu realmente gosto”, contou.