Jojo Todynho publica foto polêmica e rebate críticas: "A gordura é minha"

Jojo Todynho publica foto ousada e rebate críticas; ela está curtindo cruzeiro internacional

A cantora Jojo Todynho voltou a enfrentar os críticos com uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 17. É que ela não gostou nada após os fãs criticarem uma foto que ela publicou em seu perfil.

De férias em um cruzeiro internacional, a apresentadora mostrou seu corpão de biquíni. Só que alguns seguidores criticaram a musa e afirmaram que ela estaria se exibindo demais. Como não poderia deixar de ser, ela não deixou os comentários passarem barato.

"Para deixar claro, o Instagram é meu, a b* também, a celulite também, a gordura também, e se te incomodar, tchau. É assim que funciona aqui", disse nos Stories. Ela é conhecida por sua personalidade forte e pela capacidade de se impor.

No início do mês, a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores a ameaça que fez ao namorado, Renato Santiago, caso ele aja como Neymar Jr, que assumiu publicamente a traição da namorada grávida, Bruna Biancardi.

"Falei para o Vida que o cerol está fininho. O bagulho já está doido para o menino Ney, imagina ele que não tem 1%. Você que não afine tua viola. Depois de dois anos, 'vou jogar bola'. Está todo contundido. Vai ficar pior. Vai nessa que está indo pro futebol e vai dar rolê... Vai só vassourada. Sou dessas. Meto logo a vassourada do carro dele", disparou ela, em tom de brincadeira.

Veja:

Jojo Todynho passa perrengue ao desembarcar em aeroporto

Após cumprir a extensa agenda de compromissos profissionais, a influenciadora digital Jojo Todynho, foi flagrada na última sexta-feira, 30, passando por um perrengue chique ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Com um aerolook confortável, composto por peças monocromáticas, a apresentadora foi flagrada pelos paparazzis utilizando uma calça de malha super colada ao corpo, jaqueta puffer e uma sandália de grife. Bem à vontade, Jojo, que surgiu com o novo namorado no mesmo local recentemente, atraiu olhares ao surgir caminhando no saguão.