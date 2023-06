Jojo Todynho passa perrengue ao desembarcar em aeroporto

Cantora Jojo Todynho mantém a pose ao passar perrengue em aeroporto no Rio de Janeiro; veja as fotos

Após cumprir a extensa agenda de compromissos profissionais, a influenciadora digital Jojo Todynho, foi flagrada nesta sexta-feira, 30, passando por um perrengue chique ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Com um aerolook confortável, composto por peças monocromáticas, a apresentadora foi flagrada pelos paparazzis utilizando uma calça de malha super colada ao corpo, jaqueta puffer e uma sandália de grife. Bem à vontade, Jojo, que surgiu com o novo namorado no mesmo local recentemente, atraiu olhares ao surgir caminhando no saguão.

Entretanto, Jordana chamou atenção ao enfrentar dificuldades para conseguir deixar o local e embarcar no carro que a esperava na porta. Isso porque, ela estava com a mala sobrecarregada de ‘mimos’ que recebeu na viagem, além de algumas outras bagagens de mão.

Ao perceber que estava sendo fotografada, a artista sorriu e mandou beijinhos para os profissionais de plantão. Acessível, a musa que é um sucesso na internet também esbanjou simpatia ao fazer selfie com os fãs.

VEJA AS FOTOS DE JOJO TODYNHO NO AEROPORTO:

Foto: Gabriel Rangel/Ag News

Mais magra, Jojo Todynho ostenta corpaço em fio-dental

No início da semana, Jojo Todynhochamou a atenção dos seguidores ao mostrar como está aproveitando seu tempo livre. Mais magra, a campeã do reality A Fazenda 12, da Record TV, exibiu seu corpaço de frente e de costas, usando um biquíni fio-dental ao renovar o bronze.

"Domingo", escreveu a artista, acrescentando na localização que estava em sua 'humilde residência'. As fotos da cantora rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Linda demais", disse uma seguidora. "GG. Grande gostosa", afirmou outra. "Que mulher maravilhosa", afirmou uma fã. "Arrasou", falou mais uma.