Carol Castro se derrete ao postar novo clique da filha: "Meu presente"

A atriz Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique da filha, Nina, de seis anos

Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique da filha, Nina, de seis anos. A menina é fruto de seu relacionamento violinista Felipe Prazeres, de quem está separada desde março de 2019.

Na foto publicada no feed do Instagram, a herdeira da atriz aparece sentada no chão, esbanjando um belo sorriso, que mostra que ela perdeu alguns dentes da parte de cima, e a mamãe coruja aproveitou para se declarar.

"Meu presente de todos os dias! Todos os dias são dia das mães", falou a artista na legenda da publicação. Os internautas se encantaram com a foto de Nina e encheram a postagem de elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Princesa linda", escreveu outra. "Que carinha", comentou uma terceira.

Carol, vale lembrar, está longe da TV desde o fim da novela 'Amor Perfeito' (2023), da Globo. Mas os fãs pode assistir à atriz no cinema, no filme 'Férias Trocadas', que estreou no último dia 2.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro surge em clima de romance com o namorado

Em fevereiro, Carol Castro agitou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com o namorado, Leandro Dias, que completou mais um ano de vida. Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz, que recentemente esteve no ar na novela Amor Perfeito, da TV Globo, surgiu em clima de romance com o amado, e prestou uma homenagem especial para ele.

"Feliz novo ciclo, meu amor! Te amo. Que montanha-russa de emoções esses últimos tempos, hein? Vamo que vamo!", declarou a famosa na legenda da publicação. "Te vejo. Te admito. Te desejo. Te amo", escreveu Leandro nos comentários. Carol assumiu o namoro com Leandro em junho do ano passado, ao postar uma foto ao lado do amado nas redes sociais. Confira a publicação!