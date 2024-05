Amigos contam como Maya Massafera emagreceu em transição: "Mal saia da cama"

Após processo de transição drástico, amigos contam detalhes como Maya Massafera emagreceu durante meses desaparecida das redes sociais; saiba mais!

A influenciadora digital Maya Massafera recentemente chocou seus seguidores ao mostrar o resultado de sua transição de gênero nas redes sociais. Durante o processo, onde ficou meses afastada das redes sociais, a famosa chegou a perder 30 kgs para ajudar em sua transformação física.

Segundo os amigos da influencer ao Portal Leo Dias, Maya passou por um processo muito rígido para perder seu corpo musculoso, visando ter uma fisionomia mais feminina com o emagrecimento. "Foram 7 meses de uma dieta forte. Nos primeiros meses ela mal saia da cama. Teve muita disforia e os hormônios eram fortes", contou uma amiga ao veículo.

Os amigos ainda negaram que o processo foi feito através de medicamentos para perda de peso, e reforçaram que todo o emagrecimento foi consequência apenas de sua rotina regrada. "Foi tudo na base da dieta. E não foram 25kg como estão falando por aí, foram 30kg", revelaram eles, que também afirmaram que Maya não pode tomar esses medicamentos devido ao uso elevado de hormônios femininos de sua transição.

Descubra o motivo de Maya Massafera ainda não ter dado nenhuma entrevista

A influenciadora Maya Massafera surpreendeu os seguidores na manhã deste sábado, 11, ao compartilhar novas fotos em seu perfil oficial no Instagram. De volta às redes sociais após passar por cirurgias e mudança no visual, ela mostrou que voltou com tudo, porém ainda não deu nenhuma declaração para a imprensa.

De acordo com o Portal LeoDias, Maya foi proibida de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. A determinação veio das plataformas de streaming que estão negociando com a influenciadora. Todo o processo de transição de gênero foi gravado em vídeo e o material está sendo negociado com três plataformas de streamings.

A negociação está acirrada, principalmente depois da última semana, com sua volta à internet. E a principal exigência de todos os diretores das plataformas é o silêncio absoluto. As negociações estão avançadas e muito em breve o Brasil verá detalhes sobre a transição da influenciadora.