Em cliques super fofos, Tata Werneck mostra a evolução de sua amizade com Priscila Sztejnman ao longo dos anos; confira!

A atriz e humorista Tata Werneck encantou seus seguidores nas redes sociais com uma publicação super fofa em homenagem a sua amiga, a também atriz Priscila Sztejnman. Amigas há anos, a apresentadora mostrou a evolução dessa amizade ao longo do tempo nesta segunda-feira, 13.

Em seu perfil oficial do Instagram, Tata montou uma linha do tempo com a amiga. Na primeira foto, Priscila apareceu grávida de sua filha Rosa, que hoje tem 5 anos, enquanto a humorista pousava sua mão no barrigão da amiga. Na segunda foto, os papéis se inverteram, sendo que Tata apareceu grávida de sua filha, Clara Maria, que hoje tem 4 anos, enquanto a amiga acariciava seu ventre.

Ao finalizar essa linha do tempo, a famosa adicionou um clique das duas, dessa vez com suas respectivas herdeiras no colo. Na legenda da publicação, Tata celebrou sua amizade e se declarou para Priscila. "Arrasta pro lado pra ver a evolução dessa amizade. Te amo @priscilasztejnman", disse a atriz.

Nos comentários, Priscila se derreteu pela homenagem e também se declarou para a esposa de Rafa Vitti. "Que amor, amiga! Te amo, amo a nossa amizade e como ela evolui também através das nossas preciosas! @tatawerneck em breve elas que nos seguram no colo!", disse a artista.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck alfineta após Alane revelar desejo de ser a ‘nova Grazi Massafera’

Fora do Big Brother Brasil 24, Alane revelou seus próximos passos profissionais e compartilhou que gostaria de ser a ‘nova Grazi Massafera’. No entanto, Tata Werneck não deixou a declaração passar em branco e usou as redes sociais para aconselhar a ex-sister a seguir seu próprio caminho fora do reality show da Globo.

“Linda e maravilhosa! Vai brilhar muito! Mas não precisa ser a nova Grazi porque a Grazi está aí e está brilhando também. Pode ser a primeira Alane", disse a apresentadora, que recebeu uma resposta da bailarina.

"Obrigada, Tata! Foi exatamente o que quis dizer. Grazi e tantas outras grandes atrizes são uma referência pra mim, assim como você”, apontou. “Cada uma com sua trajetória. Sua maravilhosa!", disse Alane, que agradeceu o apontamento da veterana.