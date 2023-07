Jojo Todynho intimida o namorado após polêmica de Neymar: ''O bagulho já tá doido''

Cantora e influenciadora Jojo Todynho faz ameaça ao namorado, Renato Santiago, após traição do jogador de futebol Neymar Jr

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais no último sábado, 1º, para compartilhar com seus seguidores a ameaça que fez ao namorado, Renato Santiago, caso ele aja como o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital, que está cursando faculdade de Direito, intimidou o amado ao comentar sobre o comportamento de Neymar, que recentemente assumiu que traiu a companheira, Bruna Biancardi, que está grávida da primeira filha do casal, que se chamará Mavie.

Esbanjando o bom humor, a funkeira ainda falou que quebra todo o carro do namorado se descobrir infidelidade. "Falei para o Vida que o cerol está fininho. O bagulho já está doido para o menino Ney, imagina ele que não tem 1%. Você que não afine tua viola. Depois de dois anos, 'vou jogar bola'. Está todo contundido. Vai ficar pior. Vai nessa que está indo pro futebol e vai dar rolê... Vai só vassourada. Sou dessas. Meto logo a vassourada do carro dele", disparou ela, em tom de brincadeira.

"A pior coisa na vida é você ficar com uma pessoa que você já conhece há anos e que sabe do seu passado", disse ainda.

"Fica quietinho que (este carro) é único que você tem e se bobear até na Justiça vai perder do jeito que está ruim para você. O negócio não está bom para o seu lado não", brincou Jojo. Vale lembrar que recentemente, o namorado da cantora foi acusado pela ex, Kaila Oliveira, de ser um pai ausente.

Confira Jojo Todynho 'ameaçando' o namorado:

Jojo Todynho passa perrengue ao desembarcar em aeroporto

Após cumprir a extensa agenda de compromissos profissionais, a influenciadora digital Jojo Todynho, foi flagrada na última sexta-feira, 30, passando por um perrengue chique ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Com um aerolook confortável, composto por peças monocromáticas, a apresentadora foi flagrada pelos paparazzis utilizando uma calça de malha super colada ao corpo, jaqueta puffer e uma sandália de grife. Bem à vontade, Jojo, que surgiu com o novo namorado no mesmo local recentemente, atraiu olhares ao surgir caminhando no saguão.