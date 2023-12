Jojo Todynho encanta ao mostrar amor pela avó: 'Verdadeiro significado'

Criada pela avó, Jojo Todynho encanta ao surgir em fotos cheia de amor com dona Rita; cantora mostrou como são bem ligadas

A cantora Jojo Todynho encantou ao mostrar fotos com sua avó Rita. Nesta segunda-feira, 11, a artista postou fotos cheias de amor com a senhora e mostrou mais uma vez como são muito ligadas. Trocando carinhos, a famosa surgiu com sua mãe.

Criada pela avó, a futura advogada sempre enaltece o papel exercido por Rita em sua vida e faz questão de colocá-la como fundamental em sua criação. Coladinha com a senhora, a funkeira protagonizou os registros.

"Deus no céu e vovó na terra, esse é o verdadeiro significado do amor puro. Vovó Rita", disse Jojo Todynho na legenda. Nos comentários, os internautas babaram pela dupla. "Lindas", elogiaram. "Maravilhosas", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, a estrela chocou ao exibir seu antes e depois da cirurgia bariátrica. De biquíni, ela comparou como estava antes a cirurgia, quando estava com 146 kg e, hoje em dia, está com 113 kg.

Jojo Todynho falou sobre o fim do casamento com Lucas Souza

Há pouco tempo, a cantora Jojo Todynho revelou o que a magoou na época do fim do casamento com Lucas Souza. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que ficou chateada por ter se sentido traída quando ele trocou mensagens com outras pessoas.

Ela contou que não gostou da atitude dele. "A sexualidade dele não me importa. Não foi por isso que eu fiquei arrasada, foi pela traição. Para mim é uma traição. Chega, dá um papo. Não quer mais? Dá um papo. Não precisa mentir, ocultar, nada. Tudo com uma conversa se resolve. Não tenho preconceito com nada, até porque eu passo preconceito o tempo todo. A vida tem que ser clara. É por isso que eu sou clara. Vida que segue, baile que segue, vamos embora”, disse ela.

Antes disso, Jojo já tinha revelado o motivo para o fim do casamento com Lucas. "Meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", apontou o motivo principal, e completou: "Eu to cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, uma mulher difícil, isso, aquilo, outro, sem saber o que passei, que eu não contei, o Lucas pediu pra voltar e eu falei que não iria voltar, ai ele me xingou e eu coloquei a medida protetiva contra ele, Luca surtava do nada a troco de nada, aí surgiu a história que ele me dopava, aí era mentira... Eu era muito apaixonada, fiz de tudo pra ajudar ele".