Jojo Todynho desabafa após confronto no trânsito: 'Faço passar vergonha'

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma experiência desagradável que passou no trânsito. Durante seu relato, ela não poupou críticas ao contar que um outro motorista tentou ultrapassá-la na pista.

"Vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho paciência com trânsito, ainda mais quando o povo quer dar de esperto", iniciou a campeã de A Fazenda, 12, da Record. Na sequência, ela detalhou melhor o ocorrido e demonstrou total indignação com o desrespeito no tráfego.

"Não quer ficar na fila e quer passar o carro na frente do carro dos outros. Entendeu? Quer dar de esperto. Faço passar vergonha. Aguarda sua hora, meu parceiro. Já arrasei com um babaca aqui agora. Falei para ele: 'Desce o vidro para tu ouvir, babaca'. A mulher dele ficou me olhando", continuou Jojo Todynho.

"Falei assim: 'Queria ver se você tivesse raspado meu carro para tu ver o problema que tu ia arrumar'. Fica na porr* da fila como todo mundo, caralh*. Quer ultrapassar. Eu hein, está vendo que está um trânsito, tudo parado e quer vir", completou a artista.

Ao final de seu breve desabafo sobre a falta de respeito de outros motoristas no trânsito, Jojo Todynho reforçou que fica bastante estressada quando se depara com situações desse tipo. "Tinha que ter um guarda municipal ali na hora", concluiu ela.

Jojo Todynho impressiona ao exibir curvas reais

Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao posar com um look fitness justinho durante seu treino nesta quarta-feira, 24. A cantora acumulou elogios nas redes sociais, com destaque especial para a cinturinha mais fina, resultado de sua intensa transformação física após passar por uma cirurgia bariátrica e mudar seu estilo de vida.

Em suas redes sociais, Jojo exibiu as curvas naturais ao apostar em um conjunto composto por um top decotado e uma calça legging coladinha e chamativa. As peças laranja com detalhes em preto destacaram o físico da famosa. 50 kg mais magra, a estudante de direito detalhes do corpão real à mostra, como a cinturinha visivelmente mais fina.

Na legenda, Jojo convidou os seguidores para treinar "E aí partiu?", disse a futura advogada, que ganhou muitos elogios nos comentários: "Olha a cinturinha da gata", disse uma admiradora. "Olha essa cinturinha", apontou mais uma. "Dia após dia a Jojo tá ficando mais bonita! Parabéns você é um exemplo", um terceiro exaltou o compromisso da cantora.