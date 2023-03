Jojo Todynho berra na academia e protagoniza momento surreal: "Na força do ódio"

Jojo Todynho berra na academia para conseguir manter o treino até o fim; cantora já secou 24 kg

A cantora Jojo Todynho deixou os fãs perplexos nesta quinta-feira, 30, ao aparecer berrando na academia. É que ela apareceu pegando pesado nos exercícios e sendo incentivada pelo personal trainer.

Após perder mais de 24 kg, a estrela surgiu mostrando força de vontade e recorreu aos gritos para conseguir treinar pernas e braços. De top e shortinho, ela ganhou elogios por sua força de vontade.

"Malhando na força do ódio. A Jojo está se preparando pra uma grande vingança", brincou um fã. "Jojo Todynho vai virar Jojo Whey", brincou outro. "Meu sonho malhar perna com essa personal… dizem que ela ameaça de bater e tudo", declarou outro.

Ontem, a cantora Jojo Todynho deu um show de beleza ao compartilhar uma selfie nesta quarta-feira, 29, em sua rede social. Toda produzida, a famosa chamou a atenção ao surgir com a silhueta mais sequinha após adotar uma rotina fitness com academia e dieta.

No registro tirado no espelho de um salão de beleza, a estudante de Direito surgiu sorridente vestindo um macacão jeans bem colado ao corpo. Com decote para jogo, a artista roubou a cena com sua nova versão.

Veja:

🚨VEJA: Vídeo de Jojo Todynho malhando viraliza nas redes sociais e internautas elogiam a determinação da cantora.



pic.twitter.com/jftc72szVs — CHOQUEI (@choquei) March 30, 2023

Jojo Todynho surge indignada e rebate críticas por começar faculdade de direito

Jojo Todynho surgiu reflexiva na tarde desta segunda-feira, 20. Em seu Instagram, a cantora se revoltou com as críticas e gravou um vídeo rebatendo questionamentos sobre ter ingressado na faculdade de direito. Enquanto aplicava o seu remédio para diabetes, ela abriu o coração sobre essa nova etapa em sua vida.

"Sabe o que eu estou fazendo agora? Faculdade de Direito. Sabe o que eu também estou fazendo agora? Limpando a minha vida, de pessoas que não acrescentam, que não agregam. E vivendo esse processo", Jojo iniciou o vídeo direto ao ponto, falando sobre sua vida universitária e mandou uma indireta para os incomodados.