Jojo Todynho surge indignada e rebate críticas por começar faculdade de direito

Jojo Todynho rebate julgamentos e revela renúncias para ter foco total na faculdade: “Conhecimento não ocupa espaço”

Jojo Todynho (26) surgiu reflexiva na tarde desta segunda-feira, 20. Em seu Instagram, a cantora se revoltou com as críticas e gravou um vídeo rebatendo questionamentos sobre ter ingressado na faculdade de direito. Enquanto aplicava o seu remédio para diabetes, ela abriu o coração sobre essa nova etapa em sua vida.

"Sabe o que eu estou fazendo agora? Faculdade de Direito. Sabe o que eu também estou fazendo agora? Limpando a minha vida, de pessoas que não acrescentam, que não agregam. E vivendo esse processo", Jojo iniciou o vídeo direto ao ponto, falando sobre sua vida universitária e mandou uma indireta para os incomodados.

"Ah Jojo, mas você está rica. Você não precisa fazer faculdade.' Preciso porque o conhecimento não ocupa espaço. 'Ah, você vai estar preparada para o processo? Porque são cinco anos'. Nada é fácil gente, não foi fácil chegar até onde cheguei, porque seria fácil esse percurso?”, indignada, ela rebateu algumas críticas e mostrou que está focada.

Jojo mostrou que já está fazendo algumas mudanças para priorizar os estudos: "Eu vou ter que renunciar muito rolê, muitas festinhas, muitas outras coisas que eu também já não gosto muito. Porque eu tenho um objetivo. Então se você tem um objetivo de crescer, de estar com uma pessoa que fecha com você, você tem que renunciar, porque se não você nunca vai ter nada e nem conquistar nada, então mude, por você, não pelos outros", aconselhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho opina sobre trisal e sexo à três

Polêmica! Jojo Todynho usou as redes sociais para dar a sua opinião sobre relacionamento aberto e sexo a três. Recém-solteira, a ex-esposa do militar Lucas Souza, abriu o jogo sobre o que pensa: “A pauta do assunto falando que o trisal está na moda. Então eu sou cafona, amor!”, brincou. “Admiro quem gosta dessas coisas, parabéns, mas eu estou fora”, decretou.