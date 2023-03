Com look a vácuo, Jojo Todynho marca corpão e exibe cinturinha em dia de treino

Focada, Jojo Todynho exibe boa forma em frente ao espelho em dia de treino; veja

Na manhã deste sábado, 25, Jojo Todynho (26) mostrou para os seguidores que segue focada em sua jornada rumo ao emagrecimento. Pronta para realizar o treino do dia, a cantora fez questão de mostrar para os seguidores todo o seu shape.

No Instagram, a funkeira fez um vídeo em frente ao espelho onde apareceu a bordo de um conjuntinho fitness bem apertado. Ela vestiu uma calça legging preta e um top da mesma cor, mas o que impressionou os seguidores foi a boa forma da artista, que já perdeu 24 kg, desde que aderiu a uma nova rotina de exercícios e mudou completamente a alimentação.

"Eu poderia estar dormindo? Poderia estar dormindo! Mas, estou indo treinar, com a minha garrafinha bem 'chiquetosa', vou treinar, depois eu vou no bronze, depois eu vou fazer um look pra sair", disse ela ao mostrar a produção para o treino.

Vale lembrar que recentemente Jojo Todynho surgiu indignada depois de se envolver em uma polêmica após gravar um vídeo aplicando um medicamento para diabetes, que tem como efeito colateral a perda de peso.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho mostra barriga e manda recado: ''Não quis Bila Bilu, não vai ter Gracyanne''

Jojo Todynho vem mostrando que está mais focada do que nunca! Em mais um dia de treino, a famosa se gravou no local e aproveitou para mandar um recado para os pretendentes. Usando um look fitness bem marcado, a estudante de Direito deixou à mostra sua barriga e prometeu que em breve ostentará um tanquinho no estilo Gracyanne Barbosa (39).

"Guarda esse abdômen aqui, porque ele vai trincar e um recado eu dou: quem não quis Bila Bilu não vai ter Gracyanne, agora tá picanha, a picanha tá saindo, a linguiça quer entrar", brincou Jojo fazendo referências a elefante rosa da música de Xuxa Meneghel.