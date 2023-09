João Guilherme se manifesta sobre o caso do ator Victor Meyniel: “Puro preconceito”

O ator João Guilherme comentou em suas redes sociais sobre o caso de agressão e homofobia sofrido pelo artista Victor Meyniel

Neste final de semana, o ator Victor Meyniel foi vítima de agressão e homofobia. O artista foi agredido em um prédio no Rio de Janeiro, e junto de sua mãe, prestou queixa em uma delegacia. Quem se manifestou sobre o caso foi o ator João Guilherme.

O astro da série “De Volta Aos 15”, foi ao seu Twitter lamentar o caso e deixar seu apoio a Victor. “MUITO triste o que aconteceu com o Victor Meyniel. Um menino carismático e querido sendo atacada daquela forma por puro preconceito é de embrulhar o estômago, de dar sangue nos olhos. Desejo melhoras e que a justiça seja feita”, escreveu.

Em nota oficial divulgada neste último domingo, 3, um dia após o ocorrido, a assessoria de Victor se pronunciou sobre o caso. “Victor Meyniel foi covardemente vítima de um crime de homofobia, no dia 2/09, na portaria de um prédio, na rua Siqueira Campos, 142. Victor teria conhecido o agressor na boate Fosfobox, zona sul do Rio”.

“O agressor foi preso e encaminhado na tarde de sábado para o hospital. Foi pedido a prisão preventiva do mesmo, que também está sendo acusado de falsidade ideológica porque se identificou como médico da aeronáutica. O porteiro também foi indicado por omissão ao socorro”, ainda dizia a nota. No vídeo das câmeras de segurança do prédio, é possível ver que enquanto Victor era agredido, o porteiro do edifício não prestou nenhuma ajuda e apenas assistiu à cena.

Em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 4, Victor veio a público se pronunciar sobre o caso. “Queria agradecer todas as mensagens de carinho e apoio nesse momento e dizer que está tudo bem na medida do possível, me recuperando fisicamente e emocionalmente”, comentou o artista em seu primeiro pronunciamento após o lamentável ocorrido.

