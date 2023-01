João Guilherme, Paulo André e Enzo Celulari aproveitam calor em Fernando de Noronha

Trio de amigos aparecem juntos em um clique acompanhados de mais pessoas para curtir o dia de descanso no arquipélago de Fernando de Noronha

O ator e cantor João Guilherme (20), o atleta e ex-participante do Big Brother Brasil Paulo André (24) e o empresário Enzo Celulari (25) apareceram curtindo um dia de muito calor juntos no arquipélago de Fernando de Noronha. Nesta quarta-feira, 4, o trio de amigos posou ao lado de outras pessoas em um clique publicado nas redes sociais do filho de Leonardo (59).

Fernando de Noronha é um dos destinos favoritos dos artistas, ainda mais na época de final de ano. Famosos como Giovanna Lancellotti, Ludmilla, Brunna Gonçalves, Thales Bretas, Silva, Juliana Paes, entre outros, também estão passando e passaram seus primeiros dias de 2023 no arquipélago.

Através dos stories do perfil oficial de João Guilherme, pode-se ver uma gravação feita pelo filho de Claudia Raia e Edson Celulari, que fez um boomerang com os amigos em cima de algumas pedras com o mar no horizonte.

João Guilherme, Paulo André e Enzo Celulari em Fernando de Noronha - Créditos: Reprodução / Instagram



João Guilherme comenta sobre as suas 'ficadas' com famosas

Há pouco tempo, o ator João Guilherme relembrou quando ficou com famosas e como isso repercutiu na internet. Para começar, João relembrou o primeiro beijo que deu em Jade Picon. “A primeira vez que fiquei com a Jade, esquece. Eu saí de lá fazendo rima no carro. Eu disse 'vou namorar com essa menina'. Mas foi um trabalho”, declarou ao site Gshow. Então, ele falou do beijo em Bianca Andrade. “Quando eu fiquei com a Boca Rosa pela primeira vez, eu nunca imaginei que ia repercutir tanto. Porque aí os coroas, amigos do meu pai, vieram falar”, disse ele.

Por fim, o artista comentou sobre a ficada com Luisa Sonza. “Quando eu beijei a Luisa foi demais também. Eu admiro muito ela, sempre admirei. Na minha opinião, está cada vez mais linda e cada vez melhor no que ela faz”, declarou, e completou: “Pego, assumo para o Brasil ou deixo baixo”, comentou.