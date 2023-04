João Guilherme faz tatuagem no rosto: ‘Novidade’

Ator João Guilherme ironiza dor de fazer tatuagem no rosto durante sessão

Nesta quarta-feira, 19, o ator e cantor João Guilherme (21) decidiu pegar todos os internautas de surpresa. Isso porque o influenciador digital compartilhou em suas redes sociais que estava fazendo uma nova tatuagem: em seu rosto! Porém, não deu muitos detalhes do desenho, mostrando apenas um traço, sem revelar o resultado final.

“Lancei a novidade. No name”, escreveu o filho do cantor sertanejo Leonardo (59), na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, o ator ainda aproveita para ironizar a dor que estaria sentido durante a sessão, comendo uma batata frita enquanto tinha seu rosto tatuado.

Ao ser perguntado sobre a provável dor que deveria estar sentido por conta dos riscos em sua face, João ri. “Não está, não, besta. Vem você aqui fazer. Sai fora! Vai fazer eu borrar aqui. Vai borrar minha cara”, brincou o artista.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente indignados com João. “Não!!!!!!”, “Naaaaaaaaaaaaaaaao”, “Na cara véi?”, “O cara pegou a batatinha com a mesma luva que está tatuando”, “João você é ator, não pode”, “Ah não, no rosto não Jotinha”, “Cadê os seus amigos nessas horas”, são apenas alguns dos comentários reprovando a escolha do ator.

Veja a publicação do ator João Guilherme na qual ele aparece tatuando seu rosto: