João Guilherme e Leonardo, Regina e Gabriela Duarte, Gagliassos: eleição divide a família dos famosos

O cenário entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro divide a família dos famosos, entre eles a João Guilherme e Leonardo, Thiago e Bruno Gagliasso, entre outros

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 14h00

A eleição da presidência entre Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) está marcada pela polarização. Com isso, a relação entre as famílias de alguns famosos sentiram essa divisão.

João Guilherme e Leonardo, Thiago e Bruno Gagliasso são alguns exemplos de parentes que não possuem a mesma opinião política e mesmo candidato. Além deles, Wanessa e Zezé Di Camargo e Regina e Gabriela Duarte, também estão nesta lista de lados opostos nessas eleições.

Leonardo e João Guilherme

Pai e filho declararam apoio publicamente para os seus candidatos. Nas vésperas da eleição, o ator compartilhou um vídeo no TikTok fazendo o L com os dedos e com um boné com uma estrela, simbolizando o PT e o candidato Lula.

"Amanhã é dia de fazer a diferença. Cada um pode ter sua opinião, mas não significa que não é uma BOSTA. Fogo nos racistas e p*u no c* do Bolsonaro", escreveu o influenciador.

Vale lembrar que o pai, Leonardo, e o irmão, Zé Felipe, já haviam declarado apoio a Bolsonaro (PL) desde as eleições de 2018.

No último dia 17, João criticou o posicionamento político do pai ao vê-lo ao lado de Bolsonaro em Brasília. A situação causou polêmica até com a Poliana Rocha, esposa do sertanejo.

Zezé Di Camargo e Wanessa

O mesmo acontece com Zezé e Wanessa. A cantora compartilhou uma foto de vermelho e fazendo o L com o braço, declarando o seu voto em Lula. Já o sertanejo também marcou presença em Brasília no último dia 17.

Em 2018, o cantor declarou voto em Bolsonaro e chegou a furar o isolamento social em 2020 para participar de um almoço com o então ministro da Sáude, Eduardo Pazuello, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Thiago e Bruno Gagliasso

Já de conhecimento de todos que os irmãos Gagliasso estão de lados opostos politicamente e não se falam há anos. Desde 2018, Thiago apoia Jair Bolsonaro e já trabalhou em uma secretaria do governo. Enquanto Bruno, se mostra totalmente contra ao candidato sujeito a reeleição publicamente.

"Amanhã é a esperança contra o medo. A verdade contra a mentira. A democracia contra o autoritarismo. É o Brasil contra Bolsonaro. Vamos de 13. Vamos com Lula presidente do Brasil", disse Bruno na web antes do primeiro turno.

Thiago compartilhou um vídeo de Bolsonaro apoiando a sua candidatura a uma vaga de deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

Regina Duarte e Gabriela Duarte

A atriz veterana já fez parte do governo Bolsonaro como secretária especial de Cultura em 2020. Nessas eleições, ela apoia a reeleição do presidente.

Já a filha, Gabriela Duarte, não segue a mesma linha de pensamento. Em 2021, ela declarou de votaria em Ciro Gomes (PDT), porém, nessas eleições, ela não compartilhou publicamente o seu voto. A atriz apenas publicou que "temos um grande poder: a escolha... Ela nos tira e nos coloca onde quisermos", e incentivou os seguidores a escolherem com atenção seus candidatos ao Congresso.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!