João Gomes fala sobre planos de casamento com Ary Mirelle

Em entrevista recente, João Gomes falou abertamente sobre planos de casamento com Ary Mirelle após pedido em novembro de 2023

Em entrevista ao portal LeoDias divulgada nesta quarta-feira, 3, o cantor João Gomes falou abertamente sobre quando pretende se casar com Ary Mirelle, mãe de seu filho, o pequeno Jorge. De acordo com o cantor, o casal já mora junto há um tempo e pretende formalizar a união no futuro.

Apaixonado pela noiva, João Gomes afirmou que já é muito feliz ao lado da parceira. “Eu e a Ary já dividimos o mesmo lar, planos e estamos focados no nosso maior presente que é nosso Jorge. Graças a Deus, construímos uma família linda e sou muito feliz por isso”, compartilhou o dono do hit Meu Pedaço de Pecado.

Para quem não sabe, em novembro do ano passado, João Gomes pediu a namorada em casamento. Por meio de um story publicado em seu perfil oficial no Instagram, o artista surgiu segurando a mão da noiva , que estava grávida na época, mostrando a aliança de ouro. "Nem mostrei, fui dormir ontem cedo. O pedido veio, né?", disse ele na publicação. "Agora você é meu esposo.", respondeu Ary, brincando.

Na época, João também dividiu alguns detalhes sobre o momento especial. O cantor revelou que optou por não registrar o instante do pedido por preferir que fosse um momento íntimo, assim como deve ser a cerimônia: "Qualquer dia, nós casamos. Não filmei entregando não, só Deus viu", brincou.

João Gomes constrói capela em sua fazenda e cogita casamento

O cantor João Gomes revelou que está construindo uma capela em sua fazenda. O artista foi visitar a obra do local e compartilhou uma prévia nos stories do Instagram para exibir como a construção está ficando.

Ele construiu uma capela de pedras e madeira no meio da propriedade para demonstrar sua fé. Inclusive, ele brincou sobre realizar um casamento. “Reta final já. Vai ter casamento aí? Novena? Ave Maria”, brincou ele.

Vale lembrar que João Gomes namora com a influencer Ary Mirelle e é pai de um bebê, chamado Jorge.

