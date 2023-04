João Figueiredo curte viagem romântica em barco de luxo com a esposa, Sasha Meneghel

Cantor João Figueiredo faz viagem romântica com Sasha Meneghel para Angra dos Reis e se derrete pela modelo

O genro de Xuxa Meneghel (60), João Figueiredo (23), aproveitou uma folga na agenda agitada de compromissos para curtir uma viagem romântica na companhia da amada, Sasha Meneghel (24). Os dois passaram o fim de semana em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e capricharam nas fotos nos pontos turísticos da região.

Em seu perfil no Instagram, na noite da última segunda-feira, 17, o artista mostrou alguns cliques românticos dos pombinhos em um barco luxuoso, enquanto curtiam as paisagens paradisíacas do local.

"Memórias de um final de semana de sol, em família :)", legendou João ao dividir o álbum de fotos com os seguidores de sua conta no Instagram.

Seguidores rasgaram elogios nos comentários da publicação do casal. "Que delícia!", disse uma seguidora. "Vocês são lindos demais!!!", afirmou outra. "Adorei as fotos!", destacou uma terceira. "Que memórias lindas!", falou mais uma.

Vale ressaltar que João Figueiredo surpreendeu os seguidores recentemente ao mostrar a mudança radical que passou em seu visual.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOÃO FIGUEIREDO:

No metrô, João Figueiredo surge aos beijos com a mulher, Sasha Meneghel

João Figueiredo relembrou em suas redes sociais fotos da viagem que fez com Sasha Menghel, para Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Nas imagens, o cantor chamou atenção dos seguidores ao trocar beijos apaixonados no dia frio no metrô da cidade americana. Na legenda, ele apenas escreveu. “TBT”. Por sua vez, ela declarou: "GATINHOOOOW”.