João Assunção relembra história de família: 'Muito curioso'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Assunção, filho de Fábio Assunção, refletiu sobre futuro profissional como ator

João Assunção, filho de Fábio Assunção, foi um dos convidados que compareceram na festa de aniversário de 30 anos da CARAS na última segunda-feira, 4, no Teatro B23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator refletiu sobre futuro profissional e relembrou história de família: "Muito curioso".

"Desde criança, essa história é muito famosa na minha família. Quando saí da maternidade, tinham fotógrafos, isso é muito curioso. Essa minha relação com a imprensa foi sempre de muito carinho", compartilhou João Assunção durante a festa de 30 anos da CARAS.

Ao ser questionado sobre como imagina seu futuro com 30 anos, o filho de Fábio Assunção explicou que deseja seguir na mesma profissão do pai: "Tenho dez anos pela frente ainda. Espero que eu siga atuando, que eu consiga trilhar esse rumo. Vou acabar minha faculdade no ano que vem. Acho que tenho várias possibilidades [para o futuro], não sei dizer para onde vou".

Durante a festa de 30 anos da CARAS, João Assunção aproveitou para falar sobre a escolha de look para compor o dress code do evento. "Hoje em dia, é difícil ter um traje mais social, então gosto de vestir quando dá. [O look] é de um dos grandes parceiros meus, a Oficina Reserva."

"Tirando minha namorada, eu faço a maioria das minhas coisas, sempre perguntando. Mas já trabalhei com stylists individualmente em trabalhos específicos. Eu gosto de moda. Não entendo tanto, mas gosto", acrescentou o ator, que também trabalha como modelo.

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de João Assunção, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni, Thierry e outros estiveram presentes.