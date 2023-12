Virna revela que herdou paixão pela moda da mãe: 'Desde criança'

Em entrevista à CARAS Brasil, Virna contou sobre a relação com a mãe, que já foi Miss Brasil, e revelou detalhes sobre seu estilo

A ex-jogadora de vôlei Virna foi uma das celebridades que marcou presença na festa de 30 anos da CARAS na última segunda-feira, 4, no Teatro B 23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atleta contou detalhes sobre a relação com seu estilo e revelou que herdou paixão pela moda da mãe, Maria do Carmo, que já foi Miss Brasil: "Desde criança".

"Minha mãe foi Miss Brasil e ela sempre foi muito vaidosa. Desde criança, eu curto moda. Lembro quando era garota que eu falava que queria ser uma modelo internacional. Ainda bem que eu fui para o esporte [risos]", compartilhou Virna sobre sua relação com a moda.

A ex-jogadora de vôlei explicou que leva em conta alguns detalhes para compor seus looks: "Obvimente, tenho meu estilo. Sou muito grande, e a mulher grande não pode exagerar muito. Evito saltos para não ter problemas de coluna, coloco esporadicamente. Adoro assistir os desfiles e conhecer as tendências. Acho legal quem tem essa criação para montar looks diferentes".

"A moda também faz parte da personalidade da pessoa. Eu amo cores vivas, não gosto de estampas. Vermelho é minha cor preferida, adoro chegar como 'a dama de vermelho'", acrescentou Virna, que apostou no batom vermelho para celebrar os 30 anos de CARAS.

Com o código de vestimenta branco para a festa, a ex-jogadora de vôlei compareceu ao evento com um vestido de paetê e explicou a escolha do look: "O tema branco é maravilhoso. A gente vive um momento de tanto desequilíbrio no mundo, temos que buscar muita paz. Quando recebi o convite, liguei para a minha amiga e falei: 'Quero um vestido diferente'. Daí vim só no paetê hoje".

Virna curtiu a festa de 30 anos da CARAS ao lado de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuiram para tornar a publicação referência em seu segmento. Entre os convidados para a festa estavam Nívea Maria, Lucy Alves, João Assunção, Fernanda Motta, Bianca Rinaldi, Cid Moreira, Christiane Torloni, Now United e Adriane Galisteu.