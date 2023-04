Jesus Luz incendeia web ao surgir nu em cachoeira: ‘Liberdade’

DJ e modelo Jesus Luz passa temporada viajando e descansando pela Chapada dos Veadeiros

Nesta sexta-feira, 28, o modelo e DJ Jesus Luz (36) decidiu testar os corações de seus seguidores! O famoso posou nu novamente, colocando seu bumbum para jogo, em uma linda cachoeira durante sua temporada de viagem e descanso pela Chapada dos Veadeiros, na cidade de Cavalcante, no estado de Goiás.

“Assim como a natureza, também somos feitos de ciclos, não precisamos de vestimentas, nosso corpo conta nossa própria história”, escreveu o modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A bela paisagem, que quase teve a atenção roubada pelo DJ, foi a Cachoeira Rei do Prata.

Os internautas encheram a publicação de comentários quentes, apaixonados e malucos com as fotos compartilhadas por Jesus Luz. “O menino tá ousado mesmo”, brincou um internauta. “Acho um pecado tão grande a pessoa dizer: Tira a mão, Jesus!”, lamentou uma outra pessoa. “O dono dessa conta não conseguiu ver a terceira foto, ele infartou vendo a primeira”, debochou um terceiro seguidor. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a beleza de Jesus Luz.

Veja a publicação compartilhada pelo modelo e DJ Jesus Luz ousando ao posar nu na cachoeira na Chapada dos Veadeiros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jesus Luz (@jesusluz)



Aline Campos revela que não há mais possibilidades de voltar o relacionamento com Jesus Luz

Aline Campos anunciou que ela e o modelo Jesus Luz colocaram um ponto final definitivo na relação. O ex-casal chegou a voltar depois de terminar anteriormente, tentando dar mais uma chance ao relacionamento, porém, escolheram seguir como amigos.

"Na verdade, nós nunca voltamos, nos reconectamos, sem rótulos, para tentarmos ajeitar o que antes nós não estávamos conseguindo", revelou a modelo, durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. "Escolhemos mais uma vez seguir como amigos", completou.