Jesus Luz compartilha momento íntimo na banheira com Aline Campos

Em clima de romance, DJ Jesus Luz compartilha momento íntimo na banheira com a namorada, a atriz Aline Campos

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 12h36

O DJ Jesus Luz (35) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 27, para compartilhar um momento íntimo e de muito romantismo com a namorada, a atriz Aline Campos (34).

O produtor não deixou o lado apaixonado de lado e publicou algumas fotos em que ele e a modelo estão tomando um banho de banheira, cobertos de muita espuma e no escuro.

No registros, compartilhados no Instagram Stories, eles aparecem se divertindo com a espuma, criando penteados, e fazendo caras e bocas para a câmera.

Jesus Luz compartilha momento íntimo e de diversão na banheira com Aline Campos:

Aline Campos faz declaração para Jesus Luz:

Os pombinhos Aline Campos e Jesus Luz estão cada dia mais apaixonados e esbanjando felicidade nas redes sociais! Recentemente, aproveitando o dia de tbt, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos do casal em meio à natureza. Nas imagens, os dois, que assumiram o relacionamento no início de julho, surgiram em momentos românticos em diferentes lugares, coladinhos e sorridentes.

A modelo se declarou para o DJ ao publicar os registros em que eles aparecem curtindo cachoeira, passeio de barco em alto mar, trilhas. Em um dos cliques, eles posaram com um cachorrinho. "Gosto do nosso jeito simples de nos fazermos FELIZES. Amo você e nossa nova vida! Gratidão por tudo!", disse Aline.

