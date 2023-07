Jayme Monjardim faz rara aparição com a namorada em tarde no shopping

O diretor Jayme Monjardim aproveitou a tarde em shopping no Rio de Janeiro com a namorada

Na tarde desta terça-feira, 11, o diretor Jayme Monjardim fez rara aparição pública com sua namorada, a atriz e publicitária Anne Martins. O casal apaixonado passeou juntinho no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro.

O casal, que tem 40 anos de diferença de idade, passeou lado a lado de mãos dadas para fazer compras. Jayme usou look casual, com corta vento preto e jeans, para aproveitar tarde com a amada. Já Anne apostou na transparência e escolheu vestido de tule e sandálias brancas.

O diretor de novelas assumiu o relacionamento com atual namorada no início de 2020 e se mantém firme com a atriz. Anteriormente, Jayme foi casado com as atrizes Ingra Liberatoro e Daniela Escobar, mãe de seu filho, André Matarazzo. Ele também viveu relacionamentos com Fernanda Lauer, mãe de seus filhos Jayme Matarazzo e Maria Fernanda, e Tânia Mara, mãe de sua caçula, Maysa.

Foto: Edson Aipim

Jayme Monjardim será avô novamente!

A família cresceu! O ator Jayme Matarazzo, filho de Jayme Monjardim, e Luiza Tellechea estão à espera do segundo filho. Os pais de Antônio, que completou dois anos em fevereiro deste ano, dividiram a novidade com os seguidores das redes sociais.

No feed do Instagram, Luiza postou uma sequência de cliques em que aparece sorridente ao lado do marido e do filho mais velho, e aproveitou para revelar o sexo e o nome do bebê. O casal está à espera de uma menina, que se chamará Maria.

"Tudo novo de novo. Muito felizes em compartilhar que nossa família tá crescendo! Vamos embarcar nessa aventura tão desejada que é a nossa segunda gravidez. Antonio vai ganhar uma irmã! E tá radiante!", celebrou.

Depois, e mulher de Jayme Matarazzo se declarou. "Juntos estamos realizando o nosso maior sonho, aquilo pra nós tem o maior valor e que é a nossa maior prioridade: a nossa família. Obrigada Deus por tanto. Vem Maria, que o Papai, a Mamãe e o Antonio já te amam muito!", completou.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram os papais. "Que lindo!", disse a atriz Marisa Orth. "Ahhh meu Deus, que alegria. Viva essa família linda! Parabéns, papais e irmãozinho", escreveu Larissa Manoela. "Parabéns, família amada! Que a Maria venha cheia de saúde para iluminar ainda mais a família de vocês", falou uma fã.

Vale lembrar que Jayme encerrou o contrato fixo com a Globo após 13 anos de trabalho na emissora. O último trabalho do ator foi na novela Além da Ilusão, trama das seis, interpretando o padre Tenório. Ele falou sobre a decisão na web. "Hoje eu queria dividir com vocês essa nova página na minha linda história de 13 anos com a TV Globo (sem contar mais 24 onde eu passeava e já bagunçava por lá). Depois de muitas histórias já contadas e muitos momentos incríveis juntos, decidimos não renovar o contrato de exclusividade e a partir de agora faremos contratos por obra certa, e isso é muito legal, pelo fato de podermos continuar seguindo com vários projetos juntos, mas também podendo abraçar muitas oportunidades que estão por vir!", disse ele em um trecho da publicação.

