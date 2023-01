Jay Leno sofre acidente de moto poucos meses depois de incêndio em carro

Apresentador e comediante Jay Leno sofre acidente e quebra clavícula, fratura costelas e mais

O apresentador e comediante Jay Leno (72) sofreu um acidente de moto na semana passada, de acordo com o site de fofocas norte-americano TMZ. O famoso quebrou a clavícula, teve duas de suas costelas fraturadas e duas rótulas quebradas durante o acidente, que aconteceu dia 17 de janeiro, mas que não tinha sido relatado até o momento.

Mesmo estando bem, o comediante ainda está se recuperando do ocorrido. O ex-apresentador do Tonight Show comentou que estava dirigindo uma motocicleta velha e começou a sentir um cheiro de gasolina vazando. Então, ele entrou em um estacionamento, porém, não percebeu um fio pendurado e acabou passando por ele.

“Sem que eu notasse, um cara tinha um fio pendurado no estacionamento, mas sem nenhuma bandeira pendurada nele. Então, você sabe, eu não o vi até que fosse tarde demais. Apenas me pendurou no varal e, bum, me derrubou da moto. A moto continuou andando e você sabe como isso funciona”, relatou o ex-apresentador do Tonight Show, que hoje é comandado pelo comediante Jimmy Fallon.

Relembre o primeiro acidente que Jay Leno sofreu, no ano passado, um incêndio com seu carro antigo

Em novembro do ano passado, Jay foi internado às pressas em Los Angeles por conta das queimaduras causadas pelo acidente. Segundo o apresentador, ele e um amigo estavam trabalhando em um White Steam Car 1907, na garagem de sua casa, quando o incêndio começou. “A linha de combustível estava entupida, e eu estava embaixo dela. E eu disse: 'Sopre um pouco de ar pela linha'. E de repente, bum, fiquei com a cara cheia de gasolina”, relatou.

O primeiro pronunciamento do apresentador foi à revista Variety e dizia: “Eu estou com algumas queimaduras graves de um incêndio com gasolina. Eu estou bem. Só preciso de uma ou duas semanas para me recuperar”.