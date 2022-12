Jay Leno se pronuncia pela primeira vez após acidente que o deixou com queimaduras de terceiro grau

O apresentador americano Jay Leno deu detalhes pela primeira sobre seu acidente de carro que o deixou com queimaduras de terceiro grau

Nesta terça-feira, 13, Jay Leno (72) deu sua primeira entrevista após acidente em carro que lhe causou queimaduras de terceiro grau.

O apresentador americano contou ao programa “The Today Show”, que a primeira coisa que passou pela sua mente quando seu corpo pegou fogo, foi em sua esposa Mavis de 76 anos.

Apesar de ser instruído por paramédicos a ir ao hospital imediatamente, não foi isso que o apresentador fez: “Eu dirigi para casa logo depois. Minha esposa não dirige mais, e eu não queria ela ficasse presa [em casa] sem saber o que estava acontecendo”.

Jay, que é um grande entusiasta de carros antigos, deu detalhes do acidente que ocorreu quando estava reparando um White Steam Car 1907 com o amigo Dave Killackey. “A linha de combustível estava entupida, e eu estava embaixo dela. E eu disse: ‘Sopre um pouco de ar pela linha. E de repente ‘bum’, fiquei com a cara cheia de gasolina”, comentou o apresentador revelando que logo após isso, seu rosto começo a pegar fogo.

Apesar do susto, Leno conseguiu informar Dave do que estava acontecendo: “Eu disse para o meu amigo: ‘Dave, estou pegando fogo’”. O amigo do apresentador contou que “abraçou” Jay para tentar apagar as chamas.

Logo após o acidente, a estrela da televisão americana foi levada ao Grossman Burn Center, em Los Angeles, e entrou em uma câmara hiperbárica para suas queimaduras. “É basicamente um caixão de vidro”, comentou o apresentador já recuperado, com muito bom humor.

EXCLUSIVE: Jay Leno @jayleno opens up to @hodakotb in his first broadcast interview about the terrifying fire that caused severe burns to his face, chest and hands. pic.twitter.com/FFpreRA7u1 — TODAY (@TODAYshow) December 14, 2022

Relembre o acidente!

Em novembro deste ano, Jay foi internado às pressas em Los Angeles por conta das queimaduras causadas pelo acidente.

O primeiro pronunciamento do apresentador foi à revista Variety e dizia: “Eu estou com algumas queimaduras graves de um incêndio com gasolina. Eu estou bem. Só preciso de uma ou duas semanas para me recuperar”.