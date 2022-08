Jade Picon passa por procedimento médico e se afasta das redes sociais

A influenciadora Jade Picon passou por um procedimento médico para aliviar dores na mandíbula devido ao estresse

Na noite desta terça-feira, 2, Jade Picon (20) anunciou em seu Instagram que ficará ausente de suas redes sociais entre hoje e amanhã por conta de um procedimento médico.

A influenciadora já realizou a operação na mandíbula, que foi bem-sucedida, e já está em casa descansando.

“Gente, esses stories só vai ser postado quando já estiver dado tudo certo, mas é só para explicar que eu vou ficar um pouco off de hoje para amanhã. Eu tenho DTM, eu não sei. Eu não sou médica, estou com acompanhamento médico, mas só para explicar para vocês. Eu tenho uma disfunção, acho que é DTM que chama”, comentou Jade com seus seguidores.

Foi então que a participante do BBB22 comentou que iria passar por um procedimento médico para aliviar as dores: “Eu vou fazer uma infiltração aqui para me ajudar com o problema que é gerado por estresse, enfim, que já tem um tempo que está me incomodando e estou muito nervosa. É uma coisa muito simples, tipo 30 mintuos, mas tenhou trauma de agulhas e não gosto dessas coisas. Mas precisa fazer, é para a minha saúde”.

DTM é uma abreviação para a Disfunção Temporomandibular, que acontece devido a um problema na aritculção que liga a mandíbula ao crânio. A disfunção pode ser causada pelo estresse e pode gerar dores e desconforto.

Ao chegar em casa, Jade agradeceu o carinho dos seguidores preocupados. “Já em casa. Obrigada pelas mensagens”, agradeceu a influenciadora em seus stories.

Preparação para Travessia!

Ainda nesta terça-feira, 2, a Rede Globo exibiu um vídeo onde Jade Picon aparecia ao lado de Chay Suede e Lucy Alves em preparação para a próxima novela das 21h.

A influenciadora irá interpretar a personagem Chiara na novela Travessia escrita por Gloria Perez e atuará ao lado do ator Humberto Martins.

