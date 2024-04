Izabella Camargo se casa na França quatro anos após sonho interrompido pela pandemia: “Tinha desistido”

Aos pés da Torre Eiffel, Izabella Camargo se casa com Thiago Godoy usando vestido comprado em 2020, quando precisou adiar o sonho do matrimônio

A jornalista Izabella Camargo (43) finalmente realizou o sonho de se casar vestida de noiva. Em 2020, enquanto se preparava para oficializar a união com Thiago Godoy, também conhecido como "papai financeiro", a pandemia da Covid-19 interrompeu seus planos. Quatro anos se passaram e aos pés da Torre Eiffel – símbolo de Paris e da França e um dos monumentos mais visitados do mundo –, eles trocaram votos. A cerimônia, realizada em 7 de março, foi intimista, compartilhada apenas com familiares e com a pequena Angelina, de 3 anos, filha de Izabella e Thiago. Em entrevista a CARAS Brasil, ela confessa: “Tinha desistido”.

Com passagens compradas, vestido pronto e corações ansiosos, a cerimônia planejada no México teve que ser adiada, deixando o casal desapontado. E como a vida muitas vezes surpreende, Izabella engravidou e descobriu o maior amor do mundo. “Em maio de 2020, eu e Thiago nos casaríamos no México. Nossos amigos e famílias que moram em Minas Gerais e no Paraná já tinham comprado passagem e reservado hotel - seria em um resort no México. Mas com a pandemia, tivemos que suspender tudo. Suspendemos, alteramos para outubro de 2020, mas depois de dois adiamentos, tivemos que cancelar tudo. Pedir reembolso de tudo etc.”, relembra a jornalista.

“Um ano depois, engravidei. Então, já tinha “desistido” de uma cerimônia. O vestido, pago, estava na loja desde então. Mas, quando fomos convidados para alguns eventos da Feira Literária do Livro e da Divine Academy, agora, em abril, em Paris, decidimos convidar minha mãe, tia madrinha, sogro e sogra e fizemos uma cerimônia aos pés da Torre. Era para ter sido surpresa para ele (Thiago), mas não consegui segurar o segredo por mais de dois dias (risos)”, revela Izabella, que mora em São Paulo desde 1997.

Thiago Godoy e Izabella Camargo brindam aos pés da Torre Eiffel - Foto: Camila e Andrey Cepeda

SÍNDROME DE BURNOUT

Há cinco anos, um diagnóstico de Síndrome de Burnout – ou Síndrome do Esgotamento Profissional, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico – desafiou sua saúde mental e emocional. “Mas com o tempo, descobri que a Síndrome de Burnout é um freio, não é o fim. Em 2018 o assunto era subestimado e desqualificado. Hoje, mesmo ainda com muito preconceito, o respeito com o tema, já mudou bastante”, ressalta.

A jornalista também encontrou na maternidade uma luz no fim do túnel. “Só consegui gerar o amor depois que pratiquei o amor próprio. Depois que me recuperei do Burnout, passei a me respeitar. E a Angelina devolve isso para mim. Amei ter sido mãe aos 40 anos”, diz.

Pouco depois, um evento ao vivo na TV Globo resultou em sua demissão, lançando-a em um momento de incerteza e autodescoberta. No entanto, em vez de se deixar abater, Izabella canalizou sua energia para se reinventar e encontrar um propósito renovado. Emergindo como uma voz proeminente na promoção da saúde mental e do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, começou a realizar palestras em grandes empresas, inspirando aqueles que buscam uma vida mais plena e saudável, tanto no mundo corporativo quanto fora dele.

“Hoje, entro pela porta da frente das empresas para que menos pessoas adoecidas saiam pela porta dos fundos. Lidero o movimento pela Produtividade Sustentável, para que CNPJs e CPFs falem a mesma língua. Lancei o primeiro manifesto em prol da criação dos EPIs de saúde mental - Se já temos informações “no atacado” sobre as consequências dos afastamentos do trabalho pela saúde mental, está na hora de trabalharmos a educação no tema e prevenção”, destaca a comunicadora.

“Faço palestras e treinamentos com todas as camadas de uma empresa, mas principalmente com a liderança e RHs. E tenho meu programa de entrevistas, o Interioriza; além disso, trabalho a comunicação de médicos e profissionais de saúde”, emenda.

Apesar da vida refeita e cheia de realizações, Izabella Camargo sente falta da TV. “Sinto saudade de muitas coisas da época da TV, mas aprendi a me respeitar, a me valorizar, a me incluir na própria agenda e descobri um oceano de oportunidades fora de uma emissora específica. Comecei a trabalhar com carteira assinada aos 16 anos no SBT. Renasci em vida”, declara.